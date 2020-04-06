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استمرار الطقس السيئ بأسوان وشبورة ترابية تغطى سماء المحافظة.. صور

الإثنين، 06 أبريل 2020 12:09 م
استمرار الطقس السيئ بأسوان وشبورة ترابية تغطى سماء المحافظة.. صور
أسوان - عبد الله صلاح

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تشهد محافظة أسوان منذ مساء أمس الأحد، طقسا سيئا وظهور شبورة ترابية غطت أنحاء المحافظة، وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس متقلب يصل إلى حد العاصفة الترابية خلال الساعات المقبلة.

وشدد خبراء الأرصاد الجوية على توخى الحذر خلال فترة الطقس السيئ، خاصة بالنسبة لقائدى السيارات على الطرق الصحراوية وحركة الملاحة النهرية بنهر النيل.

وفى سياق متصل، شهد الطريق الصحراوى الغربى بمحافظة أسوان، حادث انقلاب سيارة نقل كانت تحمل كميات من "الطماطم" بسبب سوء الأحوال الجوية بالقرب من الكمين الغربى بمدخل مدينة أسوان، ولم يسفر الحادث عن وقوع وفيات أو إصابات بعد نجاة قائد السيارة.

وعلى الجانب الآخر، أستعرض اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مجموعات العمل وأجهزة ومعدات رش المطهرات من مختلف المديريات الخدمية بحضور الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة ، بالإضافة إلى مديرى الصحة والزراعة والطب البيطرى.

وشدد محافظ أسوان على ضرورة انطلاق مجموعات العمل للقيام بعملية التطهير والتعقيم من خلال منظومة موحدة ومتكاملة بدلاً من العشوائية لضمان تنفيذ التطهير والتعقيم فى جميع أنحاء المحافظة، مع التركيز على الأحياء الشعبية والقرى والمناطق النائية وخاصة فى ظل توافر الكميات المناسبة من المواد المطهرة ، مؤكداً على البدء فى عملية التطهير والتعقيم بمناطق الصداقة الجديدة والصداقة القديمة وكيما والجوزيرة والسيل الجديد، ثم إستكمال الأعمال بباقى الأحياء والمناطق السكنية والقرى بمختلف مراكز ومدن المحافظة على ألا يكون تم تطهيرها من قبل وذلك بمتابعة من رؤساء الوحدات المحلية.

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طقس سيئ

شبورة ترابية

اسوان

اخبار مصرية

اخبار مصر

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