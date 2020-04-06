استقبال 18ألف و 277 طلب تقنين وضع فى مخالفات البناء بالشرقية

أعلنت محافظة الشرقية ، عن إستقبال 18 ألف و277 طلب وتسديد رسوم تقدر بـ 6 مليون و120 ألف و700 جنيها للتصالح وتقنين الأوضاع على مخالفات البناء على أراضى أملاك الدولة من خلال المنظومة الإلكترونية المتواجدة بالمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة.
وكلف محافظ الشرقية ، الدكتور ممدوح غراب ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتقديم كافه التسهيلات على المواطنين اثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع فى الأعمال التى اُرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ، وذلك تفعيلاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الخاص بفتح باب تلقى طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.
أكد المحافظ، ضرورة استغلال عوائد قانون التصالح بأفضل صورة ممكنة، بما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين من خلال وضع خطط لتنفيذ مشروعات تنموية بالمحافظة، وتوجيه الاستثمارات و الموارد نحو تنفيذ تلك المشروعات، موضحاً أن المشروعات القومية التنموية الكبرى التى نفذتها الدولة فى الفترة الأخيرة، حققت طفرة كبيرة فى التنمية، ونمواً متزايداً فى الاقتصاد المصرى.
ويهيب المحافظ بالمواطنين من أصحاب الشأن بالتقدم بطلبات التصالح لتلاشى حملات الإزالة للعقارات والتعديات المخالفة على أراضى املاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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