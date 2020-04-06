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استطلاع: البرازيليون لا يريدون استقالة الرئيس وسط تفش لفيروس كورونا

الإثنين، 06 أبريل 2020 07:44 ص
استطلاع: البرازيليون لا يريدون استقالة الرئيس وسط تفش لفيروس كورونا رئيس البرازيل جايير بولسونارو
رويترز

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أشار استطلاع للرأي نشرته صحيفة محلية في البرازيل إن معظم البرازيليين يعارضون احتمال استقالة الرئيس جايير بولسونارو على الرغم من الانتقادات المتزايدة لأسلوب معالجته لتفشي فيروس كورونا.

وأظهر الاستطلاع الذي نشرته صحيفة فولها دو ساو باولو يوم الأحد وأجراه معهد داتا فولها خلال الفترة من الأول وحتى الثالث من أبريل نيسان اعتراض 59 في المئة من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع وعددهم 1511 على استقالة بولسونارو في حين قال 37 في المئة إنهم سيوافقون على ذلك ولم يتسن لأربعة في المئة إبداء رأي.

وكان نفس المعهد قد قال يوم الجمعة إن أداء بولسونارو فيما يتعلق بكورونا كان "سيئا" و"بشعا" بالنسبة لتسعة وثلاثين في المئة ممن شملهم استطلاع بزيادة عن 33 في المئة الشهر الماضي . وتراجعت نسبة الأشخاص الذين اعتبروا رده على تلك الأزمة الصحية "جيدا" أو "عظيما" إلى 33 في المئة بعد أن كان 35 في المئة.

وطبقا لإحصاءات نشرتها وزارة الصحة البرازيلية بعد ظهر السبت فقد ارتفع عدد حالات الوفاة جراء كورونا في البرازيل من 359 إلى 431 شخصا في حين قفز عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس من 9056 إلى 10278 حالة .

 


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جايير بولسونارو

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رئيس البرازيل جايير بولسونارو

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