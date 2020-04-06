اليوم السابع
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إنتاج 2400 كمامة × 60 دقيقة بماكينات من تصنيع عمال غزل المحلة

الإثنين، 06 أبريل 2020 04:25 م
إنتاج 2400 كمامة × 60 دقيقة بماكينات من تصنيع عمال غزل المحلة اول انتاج غزل المحلة من الكمامات الطبية
الغربية - مصطفى عادل

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بدأت شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، أعمال التشغيل التجريبي لخطوط إنتاج الكمامات الطبية المعقمة، والتي يتم تصنيعها بماكينات تم تصنيعها بأيدي فريق من مهندسي وعمال قسم الصيانة.

وقام المهندس أشرف عزت رئيس مجلس إدارة الشركة بالإشراف على التشغيل التجريبي  لتصنيع أول خط انتاج للماكينات، ونجحت الماكينات فى تصنيع 40 كمامة معقمة فى الدقيقة الواحدة بمعدل 2400كمامة فى الساعة.

وأصدر المهندس اشرف عزت رئيس مجلس ادارة الشركة والعضو المنتدب، تعليمات للمهندس يوسف عمر رئيس قطاعات الغزل والدكتور اسامة عاطف مدير عام القطاع الطبي بالتنسيق مع قطاع الورش الميكانيكية برئاسة المهندس محمد بال،  لتشكيل فريق عمل لتصنيع ماكينات لتصنيع الكمامات الطبية، من المعدات والادوات المتاحة بالشركة، والاستعانة بأفكار  رجال صيانة ماكينات  الغزل بالشركة

وقام المهندسون والفنيون داخل قسم الورش بعمل تصميم للماكينات، وبدأ العمال فى التنفيذ تحت إشراف المهندس أشرف عزت رئيس مجلس إدارة الشركة، وكثف  المهندسون والعمال من اعمالهم للانتهاء من تركيب الماكينات، وبدأت الشركة فى التشغيل التجربي، ونجح عمال المحلة فى تصنيع ماكينة لتصنيع الكمامات لتضاف لاسطول الماكينات الموجودة بالشركة لتكون فخرا لقلعة صناعة الغزل والنسيج بالمحلة وانتاج باكورة انتاجها من الكمامات، وفقا لمعايير الجودة، وتعقيمها تمهيدا للتوسع فى انتاج كميات اكبر لسد احتياجات المستشفيات والسوق.

من ناحيه أخرى، شكلت شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة لجانا مشتركة من القطاع الطبي والأمن الصناعي وأمن الشركة، لقياس درجات الحرارة لعمال الشركة داخل المصانع فى ثاني أيام العمل بعد توقف 15 يوما.

وقامت الفرق بارتداء الكمامات والقفازات والمرور داخل جميع المصانع، وقطاعات الشركة،  وفحص العمال وقياس درجات حرارة كل عامل على حدى، فى إطار حرص الشركة على الاطمئنان على عمالها والحفاظ على سلامتهم.

فى الوقت الذي تقوم فيه فرق أخرى بتطهير المصانع والطرقات أولا بأول باستخدام الكلور والمطهرات، والتنبيه على رؤساء الأقسام والمشرفين بالإبلاغ فورا حال شعور أي عامل بأعراض سخونية أو تعب لنقله فورا للمستشفى للاطمئنان عليه.

 

الكمامات من انتاج الشركة
الكمامات من انتاج الشركة

 

الماكينات تُصنع الكمامات
الماكينات تُصنع الكمامات

 

اول انتاج الشركة من الكمامات
اول انتاج الشركة من الكمامات

 

تشغيل ماكينات تصنيع الكمامات
تشغيل ماكينات تصنيع الكمامات

 

رئيس شركة غزل المحلة يتابع اانتاج الماكينات
رئيس شركة غزل المحلة يتابع اانتاج الماكينات

 

عمال المحلة يصنعون الكمامات
عمال المحلة يصنعون الكمامات

 


غزل المحلة

عمال المحله

كمامات طبية

تصنيع كمامات بغزل المحلة

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