أهالى قرية أبو على يلتزمون بالتعليمات وينتظمون فى صفوف أمام المصالح الحكومية

الغربية – مصطفى عادل

ضرب أصحاب المعاشات والمترددين على المصالح الحكومية بقرية محلة أبو على التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، مثالا يحتذى به، بعد أن التزموا بالتعليمات التى تنص بعدم التكدس والزحام أمام المصالح الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحرص المواطنون المترددين على المصالح الحكومية بالقرية ومنها مكتب البريد والتأمينات الاجتماعية لصرف المعاشات على الوقوف فى مسافات متابعدة عن بعضهم البعض، ومنع التكدس داخل هذه المصالح، والانتظار لحين دخولهم لانهاء مصالحهم.

فى الوقت الذي تطوع فيه عدد من شباب القرية، بوضع كراسي للانتظار فى صفوف على مسافات متباعده، وتركيب مظلات من القماش لحمايه المواطنين من اشعة الشمس، والتنسيق مع مديري هذه المصالح الحكومية لتنظيم دخول المواطنين.

كما حرص الشباب على تطهير أيدي المترددين بالكحول قبل وبعد انهاء مصالحهم حفاظا علي صحتهم ومنع انتشار الوباء.

من ناحية أخرى، شهد سنترال مدينة زفتي في محافظة الغربية اليوم الأحد، تكدسا ملحوظا من المواطنين رغم التحذيرات المشددة من خطورة التجمعات بسبب فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي أثار غضب العديد من أهالي المدينة مطالبين بتدخل محافظ الغربية، لإصدار تعليماته للمسئولين بسرعة إنهاء حالة الازدحام التي يشهدها السنترال وتنظيم عمليات والدخول والانتظار حفاظا على حياة المواطنين.

وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تابع عدد من مدارس الغربية وذلك لمتابعة البدء في تسليم شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي ، وبإشراف ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية على مستوى جميع الإدارات التعليمية العشر.

ففى مدرسة الشهيد محمد إبراهيم الخولي الثانوية العسكرية، (الأحمدية الثانوية سابقا)، تم تسليم شرائح البيانات للتابلت التعليمي، حيث بدأ الاستقبال بقياس درجة الحرارة لجميع الحضور وتعقيمهم بالمطهرات قبل الدخول للمدرسة، ثم تفقد محافظ الغربية مراحل تسليم الطلاب للشرائح، وتبين انضباط وانتظام جميع الطلاب المستهدفين من الاستلام، وتباعد كل طالب عن الآخر بمسافة كبيرة تضمن لهم عدم الاختلاط ببعضهم البعض منعاً لانتشار الأمراض.



الأهالى يتلزمون بالصفوف

سيدات القرية سيدات القرية

الموطنون خلال صرف المعاشات الموطنون خلال صرف المعاشات