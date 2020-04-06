اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 أبريل 2020 11:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أهالى قرية أبو على يلتزمون بالتعليمات وينتظمون فى صفوف أمام المصالح الحكومية

الإثنين، 06 أبريل 2020 10:58 ص
أهالى قرية أبو على يلتزمون بالتعليمات وينتظمون فى صفوف أمام المصالح الحكومية انتظام صفوف المواطنين امام المصالح الحكومية
الغربية – مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ضرب أصحاب المعاشات والمترددين على المصالح الحكومية بقرية محلة أبو على التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، مثالا يحتذى به، بعد أن التزموا بالتعليمات التى تنص بعدم التكدس والزحام أمام المصالح الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحرص المواطنون المترددين على المصالح الحكومية بالقرية ومنها مكتب البريد والتأمينات الاجتماعية لصرف المعاشات على الوقوف فى مسافات متابعدة عن بعضهم البعض، ومنع التكدس داخل هذه المصالح، والانتظار لحين دخولهم لانهاء مصالحهم.

فى الوقت الذي تطوع فيه عدد من شباب القرية، بوضع كراسي للانتظار فى صفوف على مسافات متباعده، وتركيب مظلات من القماش لحمايه المواطنين من اشعة الشمس، والتنسيق مع مديري هذه المصالح الحكومية لتنظيم دخول المواطنين.

كما حرص الشباب على تطهير أيدي المترددين بالكحول قبل وبعد انهاء مصالحهم حفاظا علي صحتهم ومنع انتشار الوباء.

من ناحية أخرى، شهد  سنترال مدينة زفتي في محافظة الغربية اليوم الأحد، تكدسا ملحوظا من المواطنين رغم التحذيرات المشددة من خطورة التجمعات بسبب فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي أثار غضب العديد من أهالي المدينة مطالبين بتدخل محافظ الغربية، لإصدار تعليماته للمسئولين بسرعة إنهاء حالة الازدحام التي يشهدها السنترال وتنظيم عمليات والدخول والانتظار حفاظا على حياة المواطنين.

وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تابع عدد من مدارس الغربية وذلك لمتابعة البدء في  تسليم شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي ، وبإشراف ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية على مستوى جميع الإدارات التعليمية العشر.

ففى مدرسة الشهيد محمد إبراهيم الخولي الثانوية العسكرية، (الأحمدية الثانوية سابقا)، تم تسليم شرائح البيانات للتابلت التعليمي، حيث بدأ الاستقبال بقياس درجة الحرارة لجميع الحضور وتعقيمهم بالمطهرات قبل الدخول للمدرسة، ثم تفقد محافظ الغربية مراحل تسليم الطلاب للشرائح، وتبين انضباط وانتظام جميع الطلاب المستهدفين من الاستلام، وتباعد كل طالب عن الآخر بمسافة كبيرة تضمن لهم عدم الاختلاط ببعضهم البعض منعاً لانتشار الأمراض.

91566102_10222519109875825_8209906423836966912_n
الأهالى يتلزمون بالصفوف

 

91845876_10222519110115831_9044762231257956352_nسيدات القرية 
91872549_10222519110755847_6548979026432622592_nالموطنون خلال صرف المعاشات
92313451_10222519109555817_5297818958202667008_n (1)أهالى القرية

اخبار عاجله

فيروس كورونا

محافظة الغربية

قرية محلة ابو على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

خسائر كورونا تلاحق إمبراطورية ترامب.. فيديو

خسائر كورونا تلاحق إمبراطورية ترامب.. فيديو

إنفوجراف.. دليل التأمين الصحى الشامل للتسوق الآمن لحماية نفسك من كورونا

إنفوجراف.. دليل التأمين الصحى الشامل للتسوق الآمن لحماية نفسك من كورونا

انتهاء اليوم الثانى عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

انتهاء اليوم الثانى عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

ترامب يشرح أسباب ترويجه لهيدروكسى كلوروكين: الناس تموت وأريدهم أن يعيشون

ترامب يشرح أسباب ترويجه لهيدروكسى كلوروكين: الناس تموت وأريدهم أن يعيشون

هشام عز العرب عن مبادرة اليوم السابع: فكرة ممتازة ورد جميل التفانى فى العمل

هشام عز العرب عن مبادرة اليوم السابع: فكرة ممتازة ورد جميل التفانى فى العمل

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

صدمة.. انتحار طبيب نادي ريمس الفرنسي بعد إصابته بكورونا

صدمة.. انتحار طبيب نادي ريمس الفرنسي بعد إصابته بكورونا

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الثانى عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الثانى عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسي يدير أزمة كورونا ميدانيا

أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسي يدير أزمة كورونا ميدانيا

طبيب بجامعة هارفارد :انتقال فيروس كورونا بالنفس وأثناء الكلام.. فيديو

طبيب بجامعة هارفارد :انتقال فيروس كورونا بالنفس وأثناء الكلام.. فيديو

"اليوم السابع" يطلق مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تقديرًا لدورهم فى معركة كورونا.. شركات كبرى ومؤسسات أعمال تشارك بتخفيضات وعروض للأطباء وهيئات التمريض.. خالد صلاح: رجال الأعمال يدعمون الدور الوطنى للجيش الأبيض

"اليوم السابع" يطلق مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تقديرًا لدورهم فى معركة كورونا.. شركات كبرى ومؤسسات أعمال تشارك بتخفيضات وعروض للأطباء وهيئات التمريض.. خالد صلاح: رجال الأعمال يدعمون الدور الوطنى للجيش الأبيض

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة