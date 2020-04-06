أمين خريجى الأزهر بسوهاج: الالتزام بإجراءات الدولة للوقاية من كورونا واجب شرعى

سوهاج – عمرو خلف

قال الشيخ عبد الرحمن اللاوى، الأمين العام للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف فرع سوهاج، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن الالتزام بالإجراءات الاحترازية التى قررتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا واجب شرعى، وأن الإهمال والاستهتار بهذه الاجراءات إثم كبير على من ارتكبه واقترفه.

ودعا الشيخ اللاوى المواطنين إلى التزام بيوتهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى وعدم السماع للدعوات غير المسئولة، موضحا أن المفتى الحقيقى الذى يجعلك بفتواه فى حرز من الضرر قبل وقوعه، لا من يتنظر أن يلحقك الضرر حتى يفتيك.

وفى وقت سابق أكد الشيخ عبد الرحمن اللاوى، الأمين العام للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف بسوهاج، أنه يجب على كل وطنى غيور على وطنه أن يدعم الدولة بكل ما أوتى من قوة فى سبيل القضاء على فيروس كورونا وأن نلتزم جميعًا بحزمة الإجراءات التى قررتها الدولة، حرصًا منها على سلامة المواطن وأن نثق جميعًا فى أجهزتها التى تعمل ليل نهار فى سبيل القضاء على هذا الفيروس وألا نستمع للشائعات التى من شأنها التدمير والتخريب لا البناء والتعمير وأننا جميعًا فى سفينة واحدة ينبغى على كل واحد فيها أن يؤدى دوره بإتقان حتى تعبر إلى بر النجاة.

وأضاف أن الشائعات من أخطر العوامل التى تهدد أى مجتمع من المجتمعات لأنها تعمل على التشكيك والتشويه للحقائق ما ينعكس سلبًا على المجتمع وعلينا التحقق عند سماع الأخبار والأنباء وأن نستمع إليها من مصادرها الرسمية، حفاظًا على سلامة المجتمع وأمنه واستقراره مشيرًا إلى أن العاقل هو الذى يميز الحقائق من غيرها فالعقلاء هم الذين تنتفى عندهم الشائعة وتظهر الحقيقة.