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أمن القليوبية: المواطنون ملتزمون بحظر التجول ببنها وضبطنا شخصين فقط

الإثنين، 06 أبريل 2020 04:00 ص
أمن القليوبية: المواطنون ملتزمون بحظر التجول ببنها وضبطنا شخصين فقط حظر تجول - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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أعلن مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية ، أن أجهزة الأمن بدائرة قسم ثان بنها ، شهدت إلتزام جميع المواطنين بقرار حظر التجول بالأمس ، وأنه تم ضبط شخصان فقط أخترقوا حظر التجول ، والذى يبدأ من الساعة  السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً.

وأشار المصدر الأمنى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع " ، أن معظم شوارع المدينة لاحظ فيها التزام كامل من المواطنين بقرارات الحظر ، وأن الذين تم ضبطهم حالات فردية .

وكان قد أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه تم التنسيق الكامل مع مديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، لتطبيق القرار بحزم مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار، والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال والمقاهى بشكل دورى فى الأوقات المحددة، وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وناشد محافظ القليوبية، أبناء المحافظة الالتزام بالقرار حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون من فرض الغرامة الفورية أو التعرض لعقوبة السجن التى نص عليها القرار، موضحا أن القيادة السياسية ما فرضت هذا القرار إلا لحماية المواطنين وكإجراء احترازى للحفاظ على حياتهم وحياة ذويهم.

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التى تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد

ويذكر أنه قال  مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية، إنه تم ضبط 100شخص اخترقوا قرار حظر التجول بدائرة مركز قليوب منذ بداية تطبيق قرار حظر التجول حتي اليوم.

وأكد المصدر الأمني لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم عرضهم على النيابة العامة بقليوب واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، مشيرًا إلى أنه لاحظ التزام المواطنين بدائرة المركز بقرارات الحظر، وأن هناك بعض الحالات الفردية غير ملتزمة بقرارات الحظر والذي يبدأ من الساعة 7 مساءً حتى الساعة الـ 6 صباحًا، تنفيذًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء في إطار الخطة الشاملة والإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

 

 


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