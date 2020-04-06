آلاف الباكستانيين فى الإمارات يسعون للعودة لبلادهم خوفا من كورونا

يسعى أكثر من 20 ألف باكستاني يعملون بدولة الإمارات العربية للعودة لديارهم مع تشديد الدولة الخليجية للقيود بسبب فيروس كورونا. وشددت الإمارات القيود تدريجيا لتشمل فرض حظر للتجول وتعليق رحلات الطيران للركاب واتخاذ إجراءات عزل عام في دبي. وسجلت الإمارات 1799 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس وعشر حالات وفاة.

وأُغلق حي كثيف السكان في دبي يقطنه عمال آسيويون منذ 31 مارس وأجريت تحاليل الفيروس بالمرور على منازل السكان في أجزاء من الإمارة.

وقال متحدث باسم القنصلية الباكستانية لرويترز اليوم الاثنين إن أكثر من 20 ألف باكستاني سجلوا رغبتهم في العودة لديارهم لدى القنصلية‭ ‬منذ الثالث من أبريل.

وأضاف أن منهم من انتهت إقامته أو فقد وظيفته بالإضافة إلى الذين دخلوا الإمارات بتأشيرات زيارة.

وقال المتحدث إن السلطات الباكستانية تجري محادثات مع الإمارات لترتيب رحلات طيران لإعادة الباكستانيين لديارهم.

ولم ترد مكاتب الإعلام الحكومي في الإمارات ودبي على الفور على طلب رويترز التعليق.

وعلقت الإمارات جميع رحلات الطيران للركاب الشهر الماضي لكن شركتي طيران الإمارات والاتحاد قالتا قبل أيام إنهما ستستأنفان رحلات لخارج البلاد فقط لجهات محدودة للراغبين في مغادرة البلاد.

ولم تعلن أي من الشركتين عن تسيير رحلات لباكستان.