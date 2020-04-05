30475 طالب يؤدون الامتحانات التجريبية بالصف الأول الثانوى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام امنه محافظ البحيرة القيادات التعليمية بتشكيل غرفة عمليات مركزية بجميع الإدارات التعليمية لحل اى مشاكل فى الامتحان التجريبى لطلاب الصف الأول الثانوى، مضيفا انه توجه الطلاب الذين يقومون بأداء الاختبار التجريبى بالمنازل بعد أن تم تسليمهم جهاز التابلت وشريحة الاتصال الخاصة به مع الإعلان عن أرقام تليفونات غرف العمليات ومسئولى التطوير والمعنيين للتدخل الفورى .

من جانبه اكد الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد طلاب الصف الاول الثانوى المقرر أن يؤدون الإختبار الإلكتروني التجريبي يبلغ 30475 طالب وطالبة منهم 25678 انتظام و 4797 خدمات، بالإضافة إلى طلاب المنازل وعددهم 757 طالب اللذين يؤدون امتحان اخر العام ورقيا، مضيفا أن الطلاب يؤدون الامتحان التجريبي اليوم الأول بمادة اللغة العربية ويستمر زمن الامتحان ثلاث ساعات، وذلك بهدف تدريب طلاب الصف الأول الثانوي على شكل الامتحانات الإلكترونية وطريقة أداء الامتحان عبر التابلت.

واوضح وكيل وزارة التعليم أن الامتحان التجريبى يستهدف التأكد من انتظام عمل جميع الوحدات ودخول الطلاب على المنصة الاليكترونية ومواجهة اى مشاكل قد تحدث لتلافيها .

وكانت وزارة التربية والتعليم قد اعلنت انه سيتم عقد الامتحان التجريبى لطلاب الصف الأول الثانوى العام، على التابلت من منازلهم بداية من اليوم الأحد حيث يؤدى الامتحانات قرابة 600 ألف طالب وطالبة، بهدف تدريب الطلاب والاستعداد للامتحان الذى يعقد فى نهاية العام الدراسى.

وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلن، جدول الاختبارات التجريبية للصف الأول الثانوي من 5 ابريل حتى 22 ابريل 2020 والساعات المحددة لأداء الاختبار في كل محافظة، موضحا أنه سيتم اتاحة الامتحانات للطلاب بمنازلهم وعلى التابلت في الفترة الزمنية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا وفقا للجدول، مع العلم أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.

قالت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه لا يوجد ما يستدعى قلق طلاب الصف الأول الثانوى العام الذين لم يتمكنوا من دخول منصة الامتحان التجريبى الذى بدأ اليوم الأحد، أو فتح الامتحان وخرج منه قبل انتهاء الإجابة عن الأسئلة بأكملها، موضحة أن الامتحان عبارة عن تجربة هدفها تدريب الطلاب على آلية التعامل مع الأسئلة الإلكترونية وأيضا اختبار الشبكات ومعرفة المشكلات لتلاشيها فى إطار الاستعداد لامتحان نهاية العام الذى ينطلق نهاية إبريل الجارى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت أن منصة امتحان الصف الأول الثانوى التى يؤدون عليها الامتحان التجريبى الذى انطلق اليوم الأحد" https://assessment.ekb.eg/pearson/login/peg_login.jsp

وحددت وزارة التربية والتعليم، مواعيد وتوقيت الامتحان التجريبى وفقل لكل محافظة، موضحة أن الامتحان يبدأ فى الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا، والفترة ما بين الساعة 8 صباحاً حتى 10 صباحاً يؤدى طلاب 6 محافظات الامتحان، وهى : القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والفيوم والأقصر والبحر الأحمر، والفترة ما بين الساعة 10 صباحاً حتى 12 ظهراً طلاب 7محافظات: الجيزة، الغربية وسوهاج وقنا وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء، ومن 12 ظهراً إلى 2 ظهراً، طلاب 7 محافظات، الدقهلية والقليوبية والبحيرة وبنى سويف والإسماعيلية والسويس ومطروح.