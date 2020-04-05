اليوم السابع
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211 ألف مكالمة تلقاها مركز اتصال إقامة دبى خلال مارس لإدارة شؤون الأجانب

الأحد، 05 أبريل 2020 01:31 م
211 ألف مكالمة تلقاها مركز اتصال إقامة دبى خلال مارس لإدارة شؤون الأجانب الشيخ محمد بن راشد حاكم دبى
إيمان حنا

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تلقى مركز الاتصال "آمر" التابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي بدولة الإمارات نحو 211 ألف و136مكالمة خلال الشهر الماضي، بمتوسط يومي بلغ 11 ألف مكالمة، وبنسبة كفاءة وصلت إلى 82.86%، وذلك عبر الخط الساخن  8005111، المعني باستقبال المكالمات على مدار الساعة و الإجابة على كافة الأسئلة و الإستفسارات المتعلقة بمعاملات الإدارة، وفق البيان الإماراتية.
 


و أظهر ت نتائج  الاحصائيات لمركز الإتصال "آمر"  مدى الجاهزية والكفاءة العالية لفريق العمل  الذي يؤدي مهامه على مدار الساعة  وبشكل منتظم  ومتكامل بما يتناسب مع حجم الإتصالات اليومية لتغطية كافة الأوقات لخدمة المتعامل بأفضل شكل ممكن، وذلك من خلال قنوات إتصالات متعددة عبر الهاتف أو الدردشة الإلكترونية  أو البريد الإلكتروني لضمان حلول  فعالة  تحقق احتياجات ومتطلبات المتعاملين.

وأوضحت إقامة دبي أنها وفرت كل السبل المتاحة لإنجاح عملية التحول إلى العمل "عن بعد"  تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي برفع نسبة تطبيق العمل عن بعد لتصل 100%  في كافة الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لضمان أعلى مستويات صحة وسلامة المجتمع، حيث عملت الإدارة على توفير أجهزة حاسب آلي (لابتوب) و سماعات رأس ذات كفاءة عالية لعزل ( الازعاج) الخارجي لكل موظف و تمكين التطبيقات المختلفة لتمكن كل موظف من الرد على المكالمات وفقاً لأعلى معايير الجودة المطبقة.

 
 
 
 
 

دبى

الامارات

مركز اتصالات دبى

كورونا

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