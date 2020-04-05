وسائل إعلام بريطانية: جونسون سيمضى ليلته فى المستشفى لإجراء مزيد من الفحوصات

وكان رئيس الوزراء البريطانى قد انتقل مساء اليوم الأحد لإجراء فحوصات طبية على خلفية إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وفيما ألقت الملكة اليزابيث الثانية، خطابا إلى الشعب البريطانى للحديث عن تحديات الشعب البريطانى فى مواجهة هذا الوباء.