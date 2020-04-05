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وزير الصحة اللبنانى: لا توجد إصابات بالكورونا لدى الوافدين من الرياض

الأحد، 05 أبريل 2020 07:42 م
وزير الصحة اللبنانى: لا توجد إصابات بالكورونا لدى الوافدين من الرياض اجراءات مكافحة فيروس كورونا
بيروت أ ش أ

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أكد وزير الصحة اللبنانى حمد حسن، أن نتائج الفحوص المخبرية التى أجريت للبنانيين المغتربين العائدين ظهر اليوم من العاصمة السعودية الرياض، أظهرت عدم وجود أى إصابات بفيروس كورونا بين الركاب العائدين.

وقال وزير الصحة اللبنانى – فى مؤتمر صحفى عقده مساء اليوم – إن جميع فحوصات الـ (بى سى آر) لركاب طائرة الرياض، جاءت سلبية، ولم تُسجل أى حالة إصابة بالفيروس لأى من المسافرين الوافدين، معربا عن ارتياحه لتلك النتيجة والجهود التى بذلتها الدولة فى سبيل إنجاح العودة الآمنة للبنانيين للمغتربين.

وأشار إلى أن نتائج فحوصات المخبرية للكشف عن كورونا لدى المغتربين اللبنانيين من ركاب الطائرة التى وصلت قبل ساعات قليلة من العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ستظهر فى وقت لاحق من مساء اليوم، مشددا على أهمية أن يلتزم جميع الركاب العائدين الحجر المنزلى الإلزامى لمدة أسبوعين حتى ولو جاءت نتيجة الفحص سلبية.

وكانت الرحلات الجوية الاستثنائية إلى مطار رفيق الحريرى الدولى (مطار بيروت) قد بدأت ظهر اليوم، لإجلاء اللبنانيين المغتربين الذين كانوا قد طالبوا بعودتهم إلى لبنان من الدول التى يتواجدون فيها خشية تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا.

وأودع الوافدون مراكز حجر صحى انتظارا لنتائج الفحص المخبرى الـ بى سى آر، للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، وتقرر أن يُسمح لمن تظهر النتيجة سلبية بالنسبة له، أن يغادر مركز الحجر الصحى ويلتزم الحجر المنزلى الإلزامى لمدة أسبوعين مع متابعة من جانب وزارة الصحة والشرطة اللبنانية للتأكد من تقيده بالتعليمات والتدابير الوقائية التى تستهدف منع تفشى الفيروس.

 


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