اليوم السابع
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وزير الصحة البريطانى: سنتخذ مزيدا من الإجراءات إذا استخف الناس بقواعد العزل

الأحد، 05 أبريل 2020 11:27 ص
وزير الصحة البريطانى: سنتخذ مزيدا من الإجراءات إذا استخف الناس بقواعد العزل كورونا - أرشيفية
رويترز

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قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم الأحد، إن بلاده ستضطر لتشديد القواعد التي تسمح بالتريض خارج المنازل إذا استخف السكان بقواعد العزل العام التي تهدف لمكافحة فيروس كورونا.

وأضاف في مقابلة ببرنامج آندرو مار الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "لا أريد أن اضطر لإلغاء التريض باعتباره سببا لمغادرة المنزل... إذا لم يتلزم الكثير من الناس بالقواعد".

وتابع قائلا "في الوقت الحالي الغالبية العظمى من الناس ملتزمون. لكن ينبغي ألا نخالف القواعد لأن هذا سيعني انتشار الفيروس أكثر وعندها قد نضطر لاتخاذ المزيد من الإجراءات".


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فيروس كورونا

وزير الصحة البريطانى

اصابات كورونا

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