وتضمن القرار تحديد أيام الاثنين والأربعاء والجمعة لسير السيارات ذات اللوحات التى تنتهي أرقامها برقم مفرد، على أن تكون أيام الثلاثاء والخميس والسبت لسير السيارات ذات اللوحات التي تنتهي أرقامها برقم مزدوج، على أن يُمنع بشكل كلي سير المركبات على أنواعها في أيام الأحد.

وكلف وزير الداخلية جهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) التشدد في قمع مخالفات المركبات في الأيام التي لا يُسمح لها بالسير على الطرقات، وتحرير محاضر الضبط بحق المخالفين وفقا للقانون، مُستثنيا سيارات القوى الأمنية والعسكرية والصليب الأحمر والأطباء والسلك الدبلوماسي والصحفيين والإعلاميين وشاحنات نقل المواد الغذائية والمياه والمعدات الطبية والنفايات.

وتتضمن تدابير حالة التعبئة العامة في لبنان، والتي أُعلنت في 15 مارس الماضي وتستمر حتى 12 أبريل الجاري، منع التجول في الشوارع والطرق ما بين الساعة الـ 7 مساء وحتى الـ 5 فجرا، وتعليق حركة الطيران وإغلاق المطارات والموانىء البحرية والمنافذ البرية والمؤسسات والإدارات العامة والمدارس والجامعات والشركات وكافة أماكن التجمعات، عدا استثناءات محدودة تشمل متاجر بيع المواد الغذائية والمطاحن والمخابز والبنوك والمستشفيات والصيدليات.

يذكر أن لبنان أعلن عن تسجيل 527 حالة إصابة بفيروس "كورونا"، إلى جانب وفاة 18 شخصا جراء إصابتهم بالفيروس.