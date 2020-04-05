اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 أبريل 2020 07:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير الإعلام الاردنى: إجراءات إضافية للرقابة على تطبيق الحظر الشامل

الأحد، 05 أبريل 2020 07:00 ص
وزير الإعلام الاردنى: إجراءات إضافية للرقابة على تطبيق الحظر الشامل حظر التجوال فى الأردن
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد وزير الإعلام الاردنى أمجد عودة العضايلة، أن الحظر الشامل الذى تمّ فرضه يوم الجمعة، قد يتكرّر مجدداً خلال الأيّام المقبلة، بنفس الآليّة والطريقة، وذلك بحسب تطوّرات الأحوال وأعداد الإصابات، بهدف تمكين فرق التقصّي الوبائي من العمل بكفاءة وفاعليّة.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، قال العضايلة، إن العديد من الملاحظات وردتنا حول وجود تجاوزات وحالة من عدم التقيّد بحظر التجوّل في بعض المناطق، خصوصاً في قرى وأحياء بعض المحافظات، مؤكداً أن إجراءات إضافيّة سيتم تطبيقها قريباً للرقابة على تنفيذ تعليمات الحظر وضمان الالتزام به.

وكشف أن القوّات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة ستبدأ بمراقبة سير الحظر باستخدام تقنيّات حديثة مثل طائرات الدرونز، وكاميرات المراقبة، وغيرها، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّ كلّ من يتجاوز أو يخالف التعليمات.

ولفت العضايلة إلى أن اليوم يعدّ محطّة مهمة في معركة الأردن ضد وباء كورونا، مضيفا "أنهينا أسبوعين من حظر التجول تخللها يوم كامل من الحظر الشامل أمس الجمعة".

وأعرب عن تقديره لتعاون وصبر المواطنين الملتزمين بقرارات وإجراءات الحكومة ولاسيما حظر التجول، مؤكداً أن التزام المواطنين هو السبيل الوحيد والسريع لحصر الوباء والتعامل مع الإصابات، ورفع الحظر والعودة إلى الحياة الاعتيادية.

 


الاردن

حظر تجوال

حكومه الاردن

اعلام الاردن

وزراء الاردن

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأردن تلجأ للطائرات بدون طيار لمراقبة حظر التجول

السبت، 04 أبريل 2020 09:14 م

تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الأردن ليرتفع العدد الإجمالى إلى 323

السبت، 04 أبريل 2020 07:44 م

شفاء 4 حالات إصابة من فيروس كورونا فى مستشفى الملك المؤسس بالأردن

السبت، 04 أبريل 2020 05:21 م

برنامج الأغذية العالمى بالأردن يواصل دعمه لنصف مليون لاجئ أثناء أزمة كورونا

السبت، 04 أبريل 2020 03:26 م

القوى العاملة: 207 ملايين دولار مستحقات ومعاشات وتحويلات المصريين بالأردن خلال 3 شهر

السبت، 04 أبريل 2020 12:21 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف حقك.. 8 حقوق أساسية تتمتع بهم كمستهلك

اعرف حقك.. 8 حقوق أساسية تتمتع بهم كمستهلك

رئيس جامعة المنصورة: إنشاء 4 خطوط إنتاج "كمامات طبية" لمواجهة كورونا

رئيس جامعة المنصورة: إنشاء 4 خطوط إنتاج "كمامات طبية" لمواجهة كورونا

12 معلومة عن مقبرة الملكة مرس عنخ الثالثة حفيدة خوفو

12 معلومة عن مقبرة الملكة مرس عنخ الثالثة حفيدة خوفو

تعرف على المرتب الجديد بعد حركة يوليو القادم لترقية ربع مليون موظف

تعرف على المرتب الجديد بعد حركة يوليو القادم لترقية ربع مليون موظف

انتهاء اليوم الحادى عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

انتهاء اليوم الحادى عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

تعرف على العقوبة التأديبية للمسئول المتورط فى إهدار المال العام

تعرف على العقوبة التأديبية للمسئول المتورط فى إهدار المال العام

الخدمات والجهات الملزمة قانونا بالدفع غير النقدى والحوافز المطروحة للتفعيل

الخدمات والجهات الملزمة قانونا بالدفع غير النقدى والحوافز المطروحة للتفعيل

كيف تتظلم للنائب العام من البيت فى 5 خطوات؟

كيف تتظلم للنائب العام من البيت فى 5 خطوات؟

المرور تضع عدة إرشادات تحذيرية تحسبا لظهور رياح وأتربة بالطرق السريعة

المرور تضع عدة إرشادات تحذيرية تحسبا لظهور رياح وأتربة بالطرق السريعة

مستشفيات عين شمس تخصص أرقاما على واتس آب للخدمات الطبية للمرضى بالمجان

مستشفيات عين شمس تخصص أرقاما على واتس آب للخدمات الطبية للمرضى بالمجان

10 إجراءات لـ"الزراعة" لاستخلاص وإنتاج زيوت الطعام

10 إجراءات لـ"الزراعة" لاستخلاص وإنتاج زيوت الطعام

"الكسب غير المشروع" يحصر الممتنعين من الموظفين عن تقديم إقرارات الذمة المالية

"الكسب غير المشروع" يحصر الممتنعين من الموظفين عن تقديم إقرارات الذمة المالية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة