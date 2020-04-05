اليوم السابع
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وزير الأوقاف: دفع الهلاك واجب وتحميل النفس فوق طاقتها مرفوض

الأحد، 05 أبريل 2020 09:16 م
وزير الأوقاف: دفع الهلاك واجب وتحميل النفس فوق طاقتها مرفوض الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت

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أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن دفع الهلاك عن النفس البشرية واجب، موضحا فى خاطرة دعوية له أن تحميل النفس فوق طاقتها أمر مرفوض، حيث اعتبر النبى من يواصلون الصيام باليومين عصاة، بينما كان يصوم لكنه كان يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه.

وكانت وزارة الأوقاف قد أكدت على بناء الدولة وضرورة الحفاظ عليها، حيث إن ذلك من المقاصد الضرورية العامة التى لا صلاح للبلاد والعباد إلا بها، فمصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان.

وأوضحت الوزارة، خلال فقرة قرأت لك لشرح كتاب فقه الدولة وفقه الجماعة، للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ومن تقديم الدكتور خالد غانم مدير عام بحوث الدعوة، أن الكتاب يركز على أهمية الحفاظ على كيان الدولة لتحقيق الجانب الايمانى والتعبد فى استقرار.

وقال غانم إن الكتاب يفرق بوضوح بين فقه الدولة القائم على البناء، وفقه الجماعات المتطرفة القائم على الهدم والتخريب والفساد والإفساد.

وقال غانم هذا الكتاب من الكتب المهمة والقيمة فى بابها، والفريدة فى مضمونها وتناولها، والذى أوضح الفروق بين فقه الدولة والفهم الخاطئ لدى الجماعات المتطرفة.

وشدد غانم على أن وزارة الأوقاف أصدرت الكتاب ضمن جهدها وقيامها بالدور الدعوى والتنويرى، ومحاصرة الأفكار المتطرفة وتفكيكها وإعلاءً لقيمة العقل والعلم تحرص الوزارة على فتح آفاق العلم والمعرفة أمام أبنائها من الأئمة بصفة خاصة، وأمام القراء والمثقفين بصفة عامة بتقديم ملخص لإصداراتها العلمية المطبوعة بالهيئة المصرية العامة للكتاب بوزارة الثقافة ، ضمن مشروع “رؤية” والتعاون بين وزارتى الأوقاف والثقافة، وذلك من خلال فقرة بعنوان "قرأت لك" تنشر كل يومين بموقع وزارة الأوقاف.

ولفت إلى أن وزارة الثقافة قد أتاحت عشرة أعداد من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير ضمن مبادرتها الثقافية "الثقافة بين يديك".


وزاره الاوقاف

فقه الدوله

فقه الجماعات

بنيه الدوله

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