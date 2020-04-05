وزيرة الهجرة للمصريين فى الخارج: "خلينا سند لبعض وربنا حيكرمنا"

كتب محمد تهامى زكى

دعت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة، المصريين فى الخارج ليكونوا سندا لبعضهما البعض.

وكتبت السفيرة عبر حسابها على انستجرام: "خلينا سند لبعض فى الخارج، وربنا حيكرمنا فى كل حاجة بنعملها على قد قدرة كل واحد فينا".



وزيرة الهجرة

من ناحية أخرى، أشادت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالدور البارز الذى يقوم به المصريون بالخارج لدعم أشقائهم من المصريين العالقين، ضمن مبادرة "خلينا سند لبعض"، مؤكدة أن المعدن المصرى الأصيل تظهر قوته وصلابته فى المحن والشدائد.

وفى السياق ذاته، توجهت وزيرة الهجرة بالشكر لرئيس مجلس إدارة إحدى شركات التطوير العمراني، لدوره الكبير فى مساعدة المصريين العالقين فى دول إيطاليا وفرنسا والنمسا وإسبانيا، وتلبية احتياجاتهم المختلفة وتوفير كمامات وأدوات تعقيم، وكذا مساعدة كبار السن منهم وغير القادرين على مغادرة المنزل، فى قضاء متطلباتهم اليومية، وإرسال إعانات للحالات المُلحة.

يأتى ذلك فى إطار مبادرات المصريين بالخارج للمشاركة المجتمعية؛ حيث تلقت وزارة الهجرة عدة مبادرات لمساعدة المصريين العالقين فى دول مختلفة إثر الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

كما يمكن للمصريين فى دول: إيطاليا وفرنسا والنمسا وإسبانيا، التواصل مع هانى فوزى لتلقى طلباتهم على رقم: 33698968387 00 عبر تطبيق "واتس آب".

وكانت السفيرة نبيلة مكرم قد أعلنت عن مشاركتها فى حملات دعم الأسر الأكثر احتياجا، وقبولها لمبادرة الإعلامى والمحامى الدولى، دكتور خالد أبو بكر، برعاية خمسين أسرة من المحافطات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، وهى محافظتى الفيوم والغربية بواقع 50 أسرة بكل محافظة، وذلك اتصالا بالمبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية "مراكب النجاة".