اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 أبريل 2020 11:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة الهجرة للمصريين فى الخارج: "خلينا سند لبعض وربنا حيكرمنا"

الأحد، 05 أبريل 2020 10:07 ص
وزيرة الهجرة للمصريين فى الخارج: "خلينا سند لبعض وربنا حيكرمنا" السفيرة نبيلة مكرم
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة، المصريين فى الخارج ليكونوا سندا لبعضهما البعض.

وكتبت السفيرة عبر حسابها على انستجرام: "خلينا سند لبعض فى الخارج، وربنا حيكرمنا فى كل حاجة بنعملها على قد قدرة كل واحد فينا".

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

من ناحية أخرى، أشادت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالدور البارز الذى يقوم به المصريون بالخارج لدعم أشقائهم من المصريين العالقين، ضمن مبادرة "خلينا سند لبعض"، مؤكدة أن المعدن المصرى الأصيل تظهر قوته وصلابته فى المحن والشدائد.

 وفى السياق ذاته، توجهت وزيرة الهجرة بالشكر لرئيس مجلس إدارة إحدى شركات التطوير العمراني، لدوره الكبير فى مساعدة المصريين العالقين فى دول إيطاليا وفرنسا والنمسا وإسبانيا، وتلبية احتياجاتهم المختلفة وتوفير كمامات وأدوات تعقيم، وكذا مساعدة كبار السن منهم وغير القادرين على مغادرة المنزل، فى قضاء متطلباتهم اليومية، وإرسال إعانات للحالات المُلحة.

يأتى ذلك فى إطار مبادرات المصريين بالخارج للمشاركة المجتمعية؛ حيث تلقت وزارة الهجرة عدة مبادرات لمساعدة المصريين العالقين فى دول مختلفة إثر الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

 

كما يمكن للمصريين فى دول: إيطاليا وفرنسا والنمسا وإسبانيا، التواصل مع هانى فوزى لتلقى طلباتهم على رقم: 33698968387 00 عبر تطبيق "واتس آب".

وكانت السفيرة نبيلة مكرم قد أعلنت عن مشاركتها فى حملات دعم الأسر الأكثر احتياجا، وقبولها لمبادرة الإعلامى والمحامى الدولى، دكتور خالد أبو بكر، برعاية خمسين أسرة من المحافطات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، وهى محافظتى الفيوم والغربية بواقع 50 أسرة بكل محافظة، وذلك اتصالا بالمبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية "مراكب النجاة".


وزيرة الهجرة

السفيرة نبيلة مكرم

نبيلة مكرم

المصريون فى الخارج

خلينا سند لبعض

مبادرة خلينا سند لبعض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك الأهلى: لسنا جهة صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. ونؤكد على إجراءات السلامة

البنك الأهلى: لسنا جهة صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. ونؤكد على إجراءات السلامة

فيديو.. ماذا فعل كورونا فى مشاهير العالم؟

فيديو.. ماذا فعل كورونا فى مشاهير العالم؟

الكساد على الأبواب.. هل يضرب كورونا العالم بأسوأ أزمة اقتصادية فى التاريخ؟ فيديو

الكساد على الأبواب.. هل يضرب كورونا العالم بأسوأ أزمة اقتصادية فى التاريخ؟ فيديو

التموين للمواطنين: اطمئنوا مخزون السلع آمن ويكفى لأكثر من 4 أشهر

التموين للمواطنين: اطمئنوا مخزون السلع آمن ويكفى لأكثر من 4 أشهر

فيديو.. علماء النعجة دوللى يكتشفون علاج كورونا

فيديو.. علماء النعجة دوللى يكتشفون علاج كورونا

التعليم :فيديو توضيحى اليوم لطريقة إعداد المشروع البحثى لطلاب النقل

التعليم :فيديو توضيحى اليوم لطريقة إعداد المشروع البحثى لطلاب النقل

اعرف حقك.. 8 حقوق أساسية تتمتع بهم كمستهلك

اعرف حقك.. 8 حقوق أساسية تتمتع بهم كمستهلك

رئيس جامعة المنصورة: إنشاء 4 خطوط إنتاج "كمامات طبية" لمواجهة كورونا

رئيس جامعة المنصورة: إنشاء 4 خطوط إنتاج "كمامات طبية" لمواجهة كورونا

12 معلومة عن مقبرة الملكة مرس عنخ الثالثة حفيدة خوفو

12 معلومة عن مقبرة الملكة مرس عنخ الثالثة حفيدة خوفو

تعرف على المرتب الجديد بعد حركة يوليو القادم لترقية ربع مليون موظف

تعرف على المرتب الجديد بعد حركة يوليو القادم لترقية ربع مليون موظف

انتهاء اليوم الحادى عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

انتهاء اليوم الحادى عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

تعرف على العقوبة التأديبية للمسئول المتورط فى إهدار المال العام

تعرف على العقوبة التأديبية للمسئول المتورط فى إهدار المال العام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة