نيويورك تحول "سنترال بارك" إلى مستشفى ميدانى لاستيعاب المصابين بكورونا

كتب خالد إبراهيم

حولت نيويورك حديقة "سنترال بارك" إلى مستشفى ميدانى مكون من 68 سريرًا تم تصميمه كوحدة رعاية تنفسية لتوفر 1000 سرير مستشفى، وقال عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو إنه مثل مستشفى إضافى قد يساعد فى إنقاذ الأرواح".

كما حول سلاح المهندسين بالجيش مركز مؤتمرات جافيتس في مانهاتن إلى مستشفى ميدانى مؤقت بسعة 1000 سرير، وحدد الحاكم أندرو كومو هدفًا ببناء مستشفى مؤقت يزيد عن 1000 مريض فى كل حي من أحياء مدينة نيويورك الـ 5 وكذلك فى مقاطعات وستشستر وروكلاند وناسو وسوفولك المجاورة.



المستشفى الجديد

المستشفيات المؤقتة هي أمثلة قليلة على كيفية استخدام نيويورك لكل طريقة ممكنة لتوسيع طاقتها القصوى من الذروة المتوقعة فى أسبوعين إلى 3 أسابيع.

ويتضاعف عدد المستشفيات الجديدة كل 6 أيام، وهو أبطأ مقارنة بالأسبوع الماضى، عندما تضاعفت المستشفيات الجديدة كل يومين أو 3 أيام.



جانب من المستششفى

وقال كومو: "بينما يرتفع العدد الإجمالى فإن معدل المضاعفة ينخفض​"، ورغم ذلك يعمل طاقم محفظة ساماريان على بناء مستشفى ميداني للطوارئ مجهز بوحدة تنفسية فى سنترال بارك.

وأكد كومو على حل ذى شقين لكورونا، زيادة القدرة على رعاية أولئك الذين يمرضون وخفض انتشار الحالات الجديدة.

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد 8503 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا نصفها في ولاية نيويورك وحدها، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

ويواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره فى مختلف دول العالم، حيث تصل الاصابات إلى ما يقرب من مليون وربع انسان حول العالم، وتأتى الولايات المتحدة عل رأس قائمة دول العالم الاكثر اصابة بفيروس كورونا، حيث تخطت أكثر من 300 ألف اصابة خلال الأيام القليلة الماضية، ويأتى بعدها فى المركز الثانى دولة إسبانيا.