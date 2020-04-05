اليوم السابع
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الأحد، 05 أبريل 2020 08:01 ص
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نجاح عملية ولادة قيصرية لزوجة مصابة بكورونا فى مستشفى الغردقة العام

الأحد، 05 أبريل 2020 08:00 ص
نجاح عملية ولادة قيصرية لزوجة مصابة بكورونا فى مستشفى الغردقة العام إجراء الولادة القيصرية
البحر الأحمر عماد عرفة

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نجح فريق طبي، في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد، برئاسة الدكتور رضا النجار استشاري أمراض النسا والولادة، في اجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وإدارة مستشفي الغردقة العام .    

 
وقام الفريق الطبي باتباع الاحراءات الصحية والوقائية اللازمة قبل إجراء العملية حيث ارتدي الفريق الطبي بدل العزل الصفراء اللون، وتم إجراء العملية داخل مستشفي مستشفى الغردقة العام القسم الفندق بنجاح 
 
وتبين أن حالة الأم والطفل بصحة جيدة وأنها رزقت بطفل ذكرا حيث ان الطاقم الطبي اكد علي اتباعه   تعليمات منظمة الصحة العالمية في اجراء العملية للتأكد من الحماية والوقاية وعدم انتشار الفيروس، مع تطبيق معايير مكافحة العدوى، وتعليمات التعقيم وحماية الطفل والطاقم.
 
وكشف مصدر من مستشفي الغردقة العام ان  الأم تبلغ من العمر 35 عاما  وأكد الدكتور رضا النجار استشارى النسا والولادة، أنه  تم اجراء العملية القيصرية للسيدة المصابة بفيروس كورونا بالتنسيق مع مسئولي مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، وبعد اتباع الإجراءات الصحية واتباع تعليمات منظمة الصحة العالمية من حيث الوقاية الكاملة لعدم انتشار الفيروس 

 


البحر الأحمر

الغردقة العام

عملية قيصرية لمصابة بفيروس كورونا

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