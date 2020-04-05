الخرطوم (أ ش أ)

قال الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة السودانى، قائد قوات الدعم السريع، إن السودان يمر بمنعطف وضائقة اقتصادية، فى وقت يواجه فيروس كورونا العدو المختلف والشرس، وافتتح دقلو اليوم الأحد مركز العزل الصحى التابع لقيادة قوات الدعم السريع في الخرطوم، والذى يضم حوالى 200 سرير.

وشدد دقلو، في كلمته خلال حفل افتتاح المركز، على ضرورة وضع الاحترازات والاحتياطات اللازمة لمجابهة كورونا، لافتا إلى أن قوات الدعم السريع جهزت مركز العزل الصحي، وتضعه تحت تصرف وزارة الصحة خدمة لجميع أهل السودان. وشدد على أهمية تدريب وتجهيز القوات المسلحة لتقوم بدورها كاملا خدمة للناس في أسوأ الاحتمالات، مشيدا بالاطباء، باعتبارهم خط الدفاع الأول ضد انتشار فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة السودانية،قالت إن التقارير الوبائية، أشارت إلى أن حالات الإشتباه بالإصابة بفيروس كورونا فى مراكز العزل بالسودان، بلغت 151 حالة اشتباه.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، فى بيان أمس السبت، أن جملة الإصابات بالفيروس، بلغت 10 حالات، بينها حالتا وفاة، وأكدت اللجنة الفنية لمجابهة الأوبئة بوزارة الصحة السودانية، أنه لم تُسجل إصابات جديدة بعد الحالتين اللتين تم إعلانهما أمس .

يشار إلى أن رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أشاد بدور الأطباء، موجها بتسهيل مهامهم.

وذكرت القوات المسلحة السودانية - في بيان اليوم الخميس، أن وزير الداخلية الفريق أول شرطة الطريفي إدريس، وجه كافة القوات النظامية التي تعمل على تطبيق قرار حظر التجول ليلا، بالتعامل مع الأطباء والكوادر الطبية الصحية ببطاقات إثبات الهوية الشخصية وبطاقات المهن الصحية.

وأوضحت أنه، بتوجيه من القائد العام، تعمل منظومة الصناعات الدفاعية على تصنيع أجهزة تنفس، ضمن حملة مكافحة فيروس "كورونا".

كما نظمت فرق القوات المسلحة السودانية، ممثلة في إدارة الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل بالتعاون مع منظومة الصناعات الدفاعية وإدارة الصحة والطوارئ بالسلاح الطبي، حملة تطهير وتعقيم ضد فيروس "كورونا"، ومسح طبي شامل بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.