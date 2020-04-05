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مغادرة أول حالة من مستشفى العزل ببنى سويف بعد شفائها من كورونا

الأحد، 05 أبريل 2020 10:57 م
مغادرة أول حالة من مستشفى العزل ببنى سويف بعد شفائها من كورونا وزارة الصحة - أرشيفية
بني سويف - أيمن لطفي

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غادر مهندس من أبناء بني سويف، اليوم الأحد، مستشفى العزل بمدينة 15 مايو بعد تماثله للشفاء من فيروس كورونا المستجد، وتلقيه العلاج والعناية اللازمة، كأول حالة تشفى من مصابى المحافظة.

وأوضح مصدر مسئول بمديرية الصحة أن "محمود أ س" الذى يبلغ من العمر 29 عاما ويعمل مهندسا مدنيا، مقيم خلف استاد بني سويف الرياضي، قد أصيب مع بداية ظهور الفيروس في محافظة بني سويف، كمخالط لوالده الذى يعمل مأمورا للضرائب بمنطقة القيمة المضافة ويعانى من مرض السكر، وأصيب قبل ابنه بالفيروس ونقل إلى مستشفى العزل، وما زال محتجزا بها يتلقى العلاج، بينما غادر ابنه المستشفى بعد شفائه من المرض.

وفي ذات الصدد عقمت فرق من إدارتي  ناقلات الأمراض والمتوطنة بمديرية الصحة عددا من قرى مراكز المحافظة، من بينها التي ظهر بها حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، علاوة على تطهير وتعقيم كافة المنشآت الحكومية والمنازل والشوارع، لمنع انتشار الفيروس داخل القرية، بالإضافة إلى متابعة المخالطين للمصابين واحتجازهم بالمستشفيات، وسحب عينات منهم لفحصها ومعرفة مدى إيجابيتهم أو سلبيتهم للمرض، وذلك بحضور وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف ومديرى الإدارات المعنية بالمديرية وبإشراف من محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني ضمن الإجراءات الإحترازية للحكومة في مواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره.


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