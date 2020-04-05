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محافظ القليوبية: رفع 60 جونية لفرز البلاستيلك بشبرا وحملة لرفع الإشغالات بمساكن الأمل

الأحد، 05 أبريل 2020 11:52 م
محافظ القليوبية: رفع 60 جونية لفرز البلاستيلك بشبرا وحملة لرفع الإشغالات بمساكن الأمل رفع جونيات فرز البلاستيك بشبرا الخيمة
القليوبية - إبراهيم سالم

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أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أنه فى إطار الحرص على رفع معدلات الأداء للأجهزة الخدمية ومستوى وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، تمت الاستجابة الفورية لشكوى أهالى مساكن الأمل من وجود "جونيات" فرز للبلاستيك، ومعدات معطلة وإشغالات تعيق الحركة وتشوه المظهر، فضلا عن تخوفهم من الملوثات البيئية.

وأكد "الهجان" أنه على الفور قام الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق، تصاحبه الأجهزة التنفيذية وفقاً لتكليفات المحافظ بإخلاء 60 جونية، من جونيات الفرز، أمام مساكن الأمل، كما تم رفع الاشغالات الموجودة والمعدات المعطلة من أمام مداخل المساكن، وتم الإخلاء بالكامل مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحظر تجول المواطنين من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ القليوبية أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهى والكافتريات والنوادى الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وشدد المحافظ على التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورجال الأمن والشرطة وتواجدهم بالشوارع لتطبيق قرار حظر التجوال على حركة المواطنين بكل حزم وقوة ضمن الاجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

أعمال الرفع
أعمال الرفع

 

أعمال رفع الجونيات
أعمال رفع الجونيات

 

انتهاء أعمال الرفع
انتهاء أعمال الرفع

 

حملة رفع الجونيات
حملة رفع الجونيات

 

رفع الاشغالات
رفع الاشغالات

 

رفع الجونيات
رفع الجونيات

 

رفع جونيات فرز القمامة
رفع جونيات فرز القمامة

 


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