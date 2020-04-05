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متى تستقر أعداد المصابين بفيروس كورونا فى واشنطن؟

الأحد، 05 أبريل 2020 09:56 م
متى تستقر أعداد المصابين بفيروس كورونا فى واشنطن؟ امريكا
كتب أحمد عرفة

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كشف كبير الأطباء المختصين في الأمراض المعدية بأمريكا، الدكتور أنتونيو فوسي، موعد استقرار أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في أمريكا ستستقر بعد أسبوع أو أكثر من ذلك بقليل.

ووفقا لشبكة سى إن إن العربية، فإن كبير الأطباء المختصين في الأمراض المعدية بأمريكا، أشار إلى أنه من الخطأ القول إن أمريكا تسيطر على فيروس كورونا وأضاف قائلا: "نحن نعاني لوضعه تحت السيطرة"، محذرا المواطنين من أن الأسبوع المقبل سيكون سيئا لأن أعداد الإصابات ستزداد خلاله، لكنه طمأنهم في الوقت نفسه بأن "الخط البياني سيصبح أفقيا" في غضون أسبوع أو أكثر من ذلك بقليل.

وشدد كبير الأطباء المختصين في الأمراض المعدية بأمريكا، على ضرورة الالتزام بالتباعد الجسدي مؤكدا أن هذه الآلية أثبتت فاعليتها في عملية احتواء المرض، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون أكثر قدرة على إجراء الفحوصات المطلوبة خلال أسبوع أو اثنين، قبل أن يعود الناس إلى حياتهم الطبيعية.

وأوضح كبير الأطباء المختصين في الأمراض المعدية بأمريكا، أهمية السيطرة على المرض على مستوى العالم كي لا يُصبح موسميا وأشار إلى أن الجهود لإيجاد لقاح وبدء التجارب السريرية يبشران بأن أمريكا ستكون جاهزة لمواجهة الفيروس في حال عودته لاحقا.

وتدخل الولايات المتحدة أحد الأسابيع الحاسمة حتى الآن في أزمة فيروس كورونا مع ارتفاع حصيلة الوفيات في نيويورك وميشيجان ولويزيانا ودعوة بعض حكام الولايات إلى إصدار أمر بالتزام المنازل على مستوى البلاد.

ونيويورك هي أكثر الولايات تضررا إذ بلغ نصيبها أكثر من 40 بالمئة من إجمالي الوفيات الأمريكية ونحو 115 ألف حالة إصابة حتى يوم السبت.

وأظهرت صور حصلت عليها رويترز جثث ضحايا مرض كوفيد-19 الذي يصيب الجهاز التنفسي وينجم عن الإصابة بفيروس كورونا وهي مكدسة في أكياس برتقالية داخل مشرحة مؤقتة خارج مركز وايكوف هايتس الطبي في بروكلين.


كورونا

أمريكا

سى ان ان

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واشنطن

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