كورونا وراء دعوة التأجيل لسداد ديون البلدان الأفريقية.. اعرف التفاصيل

وكالات

دعا البنك الأفريقى للتنمية، إلى تأجيل سداد ديون البلدان الأفريقية الممنوحة من قبل بنوك التنمية المتعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية، وإعادة تشكيل القروض كحل لمساعدة الدول المقترضة على مواجهة انعكاسات أزمة فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، حث رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية إيكونومي أديسينا، في بيان أصدره البنك اليوم، على ضرورة إرجاء سداد أصل القروض الممنوحة من قبل المؤسسات المالية الدولية، المبرمجة خلال 2020، بصفة مؤقتة.

وأعرب أديسينا وفق ذات البيان، عن مساندة البنك الأفريقي لطلب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، بضرورة توفير موارد خاصة للدول النامية وتعليق الديون للبلدان ذات الدخل المنخفض في ظل هذه الظروف، مؤكدا استعداد البنك لمساندة البلدان الأفريقية من خلال تخصيص تمويلات تصل إلى 50 مليار دولار، لتنفيذ مشاريع على امتداد خمس سنوات، تمكن البلدان الأفريقية من تحمل كلفة التعديلات المستوجبة لمواجهة انعكاسات كورونا .