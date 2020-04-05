اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 أبريل 2020 05:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كورونا وراء دعوة التأجيل لسداد ديون البلدان الأفريقية.. اعرف التفاصيل

الأحد، 05 أبريل 2020 05:00 ص
كورونا وراء دعوة التأجيل لسداد ديون البلدان الأفريقية.. اعرف التفاصيل البنك الأفريقى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعا البنك الأفريقى للتنمية، إلى تأجيل سداد ديون البلدان الأفريقية الممنوحة من قبل بنوك التنمية المتعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية، وإعادة تشكيل القروض كحل لمساعدة الدول المقترضة على مواجهة انعكاسات أزمة فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، حث رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية إيكونومي أديسينا، في بيان أصدره البنك اليوم، على ضرورة إرجاء سداد أصل القروض الممنوحة من قبل المؤسسات المالية الدولية، المبرمجة خلال 2020، بصفة مؤقتة.

وأعرب أديسينا وفق ذات البيان، عن مساندة البنك الأفريقي لطلب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، بضرورة توفير موارد خاصة للدول النامية وتعليق الديون للبلدان ذات الدخل المنخفض في ظل هذه الظروف، مؤكدا استعداد البنك لمساندة البلدان الأفريقية من خلال تخصيص تمويلات تصل إلى 50 مليار دولار، لتنفيذ مشاريع على امتداد خمس سنوات، تمكن البلدان الأفريقية من تحمل كلفة التعديلات المستوجبة لمواجهة انعكاسات كورونا .  


البنك الافريقى

ديون افريقيا

كورونا

تفشى كوروتا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الخدمات والجهات الملزمة قانونا بالدفع غير النقدى والحوافز المطروحة للتفعيل

الخدمات والجهات الملزمة قانونا بالدفع غير النقدى والحوافز المطروحة للتفعيل

كيف تتظلم للنائب العام من البيت فى 5 خطوات؟

كيف تتظلم للنائب العام من البيت فى 5 خطوات؟

المرور تضع عدة إرشادات تحذيرية تحسبا لظهور رياح وأتربة بالطرق السريعة

المرور تضع عدة إرشادات تحذيرية تحسبا لظهور رياح وأتربة بالطرق السريعة

مستشفيات عين شمس تخصص أرقاما على واتس آب للخدمات الطبية للمرضى بالمجان

مستشفيات عين شمس تخصص أرقاما على واتس آب للخدمات الطبية للمرضى بالمجان

10 إجراءات لـ"الزراعة" لاستخلاص وإنتاج زيوت الطعام

10 إجراءات لـ"الزراعة" لاستخلاص وإنتاج زيوت الطعام

"الكسب غير المشروع" يحصر الممتنعين من الموظفين عن تقديم إقرارات الذمة المالية

"الكسب غير المشروع" يحصر الممتنعين من الموظفين عن تقديم إقرارات الذمة المالية

اليوم.. انطلاق الامتحان التجريبى لطلاب أولى ثانوى على التابلت من منازلهم

اليوم.. انطلاق الامتحان التجريبى لطلاب أولى ثانوى على التابلت من منازلهم

زوجة تطلب الطلاق: حرمنى من الإنجاب 5 سنوات خشية إصابة الطفل بمرض وراثى

زوجة تطلب الطلاق: حرمنى من الإنجاب 5 سنوات خشية إصابة الطفل بمرض وراثى

"نقل البرلمان": مطالبات وقف المترو تحتاج لدراسة لتقييم الوضع الصحى

"نقل البرلمان": مطالبات وقف المترو تحتاج لدراسة لتقييم الوضع الصحى

التضامن تبدأ اليوم صرف معاشات أبريل لمن يتقاضون أكثر من 1000 وحتى 2000 جنيه

التضامن تبدأ اليوم صرف معاشات أبريل لمن يتقاضون أكثر من 1000 وحتى 2000 جنيه

التموين تفحص اليوم عروض الشركات الراغبة فى توريد زيت الطعام المحلى للوزارة

التموين تفحص اليوم عروض الشركات الراغبة فى توريد زيت الطعام المحلى للوزارة

الزراعة: ارتفاع صادرات البطاطس لـ301 ألف طن

الزراعة: ارتفاع صادرات البطاطس لـ301 ألف طن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة