فيديو.. الجيش الإسرائيلى يجرى مناورات عسكرية طبية لمواجهة وباء كورونا

كتب هاشم الفخرانى

أجرى الجيش الإسرائيلى مناورات عسكرية طبية لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث ذكرت القناة الـ20، أن الجيش الإسرائيلى اشترك فى مناورات عسكرية مع طواقم طبية ومستشفى "يوسبيتال" بمدينة إيلات بهدف التدريب على مواجهة كورونا، رغم تفشيه فى إسرائيل.

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(צילום: דינה פרנקל- סורוקה) pic.twitter.com/4DLKgezjpH — ערוץ 20 (@arutz20) April 5, 2020

وأشارت القناة إلى أن المناورات العسكرية أجريت الأسبوع الماضي، حيث شاركت مستشفى سوروكا مع سلاح الجو الإسرائيلي للتدريب على مواجهة الطوارئ، حيث تم التدريب على نقل مرضى مصابين بفيروس كورونا من طائرة هليكوبتر إلى داخل المستشفى، مع التدريب على اتخاذ كل الوقاية الطبية اللازمة للأطقم العسكرية والطبية المشاركة في المناورات العسكرية للجيش الإسرائيلي.

وفي السياق نفسه، قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل ارتفع إلى 8018، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 47 شخصا.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن هناك نقصًا بالمواد المخبرية التى حالت دون مضاعفة الفحوصات المخبرية لاكتشاف الفيروس، حيث كان من المقرر أن يجرى بداية منذ هذا الأسبوع 15 ألف فحص يوميًا، ولكن سجل عدد كبير من المختبرات المنتشرة فى جميع أنحاء إسرائيل تراجعًا فى عدد الفحوصات.

وأفادت مصادر طبية إسرائيلية أنه بسبب النقص فى المواد الضرورية، لا يمكن الوصول للأهداف التى حددت بكل ما يتعلق بمضاعفة عدد الفحوصات المخبرية لاكتشاف فيروس كورونا.

وكان مسئول كبير بوزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلن أمس السبت، أن العديد من الأحياء والمناطق التى ينتشر فيها فيروس كورونا المستجد قد تخضع أيضًا لعمليات إغلاق كاملة، كالتى شهدتها مدينة بنى براك، التى يقيم فيها اليهود المتشددون.