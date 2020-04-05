اليوم السابع
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طبيب يضرب عجوزا فى إيطاليا بسبب طلب المساعدة.. فيديو

الأحد، 05 أبريل 2020 01:32 م
طبيب يضرب عجوزا فى إيطاليا بسبب طلب المساعدة.. فيديو طبيب ايطالى يضرب عجوز
كتبت فاطمة شوقى

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هاجم طبيب إيطالى رجلا مسنا بصفعة وركلة، وألقى به على الأرض، وذلك فى كاليميرا ، بليتشي  الواقعة فى منطقة بوليا، وذلك لأن العجوز كان بحاجة إلى مساعدة طبية وتفسير دواء خاطئ كان وصفه له، ولكن رد فعل الطبيب كان "صدمة".

وأشارت صحيفة " جى بى" نقلا عن صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية إلى أنه تسجيل الفيديو من قبل بعض الشهود وانتشر على شبكة الانترنت ، ووصل الأمر إلى اتحاد الأطباء والجراحين فى إيطاليا.

وقال رئيس اتحاد الأطباء فى إيطاليا، فيليبو أنيلى فى بيان نشره على الموقع الرسمى للاتحاد "إنه سلوك غير جدير وغير مبرر".

 

وأضاف:"هذا الطبيب شوه أسماء المهنيين المتبقيين الذين يخاطرون بحياتهم فى هذه المرحلة الصعبة التى تمر بها البلاد لإنقاذ المصابين من فيروس كورونا.

وأضاف أنيلى أنه يتم مناقشة الأمر مع رئيس الجمعية الطبية فى ليتشى، لتطبيق أقصى عقوبة تأدبية له، وفرض عقوبة جنائية.

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا فى إيطاليا إلى 124.632 شخص، بينما وصل عدد الوفيات إلى 15.362 حالة، بينما وصل عدد المتعافين إلى 30.996 شخص.

وتفرض إيطاليا منذ 11 مارس إغلاق جميع الأنشطة والحجر الصحى فى البلاد لعدم انتشار عدوى فيروس كورونا، ولكن هناك علامات على التعب من الإغلاق خصوصاً في المناطق الجنوبية التي كانت أقل تضرراً من الفيروس.

وتراجعت عدد الحالات الحرجة بفيروس كورونا  في إيطاليا لأول مرة، وأفاد ممثل إيطاليا لدى منظمة الصحة العالمية، فالتير ريتشاردى، بأن العدد الحقيقى للمصابين بفيروس كورونا المستجد فى بلاده قد يبلغ نحو 12 مليون شخص.

وقال ريتشاردى، الذى يتولى كذلك منصب نائب وزير الصحة الإيطالى، فى مقابلة مع صحيفة المساجيرو إنه من الممكن أن يصاب 20% من الإيطاليين بالمرض، وحتى الآن نحن رأينا فقط غيضا من فيض".

ويبلغ عدد سكان إيطاليا، وفقا لمعطيات أوائل 2020، نحو 60.3 مليون نسمة، ما يعنى أن 20% منهم يساوى حوالى 12 مليون شخص.

وأشار ريتشاردى، أستاذ علم الطب، إلى ضرورة إجراء فحوص مصلية أوسع تتيح دراسة الأجسام المضادة فى مصل دم المصابين بالفيروس بناء على تفاعلات المناعة، مبينا أن هذا الأمر سيسمح بتحديد العدد الحقيقى للمرضى بفيروس كورونا المستجد بشكل دقيق.

 


ايطاليا

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طبيب ايطالى

فيروس كورونا

وباء

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