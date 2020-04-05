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صور ..حملات على الأسواق بالإسكندرية لتنفيذ اجراءات الوقاية من كورونا

الأحد، 05 أبريل 2020 07:25 م
صور ..حملات على الأسواق بالإسكندرية لتنفيذ اجراءات الوقاية من كورونا أسواق الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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كثفت أحياء الإسكندرية حملاتها لضبط الاسواق وتطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، وذلك في إطار متابعة الالتزام بتنفيذ قرارات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الخاصة بمواعيد غلق المحلات ، ووفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وشن حى وسط حملة مكبرة بناء تعليمات العميد فادي وديع رئيس حي وسط ، حيث تم الدفع بحملة بمنطقة باب شرق ، لمتابعة الالتزام بمواعيد الإغلاق المقررة، ورفع الاشغالات والتعديات ، و تم خلال الجولة المرور علي المحلات بسوق شيديا وشوارع: لاجتيه ،بور سعيد ؛و عبد المنعم سند ، وتم التنبيه والتأكيد علي التزامها بمواعيد الاغلاق المقررة .بالاضافة الي رفع الاشغالات والتعديات، والتحفظ عليها.

كما تم شن حملة مكبرة لغلق أحد محلات تجارة نواتج فرز القمامة بجوار بلوك  أ خلف مسجد كفاح الإسلام بالحضرة البحرية وذلك بمشاركة السكرتير العام للحي مدير إدارة رخص المحلات، ورئيس قسم الغلق بالإدارة ، في اطار الحفاظ علي الصحة العامة؛ واستجابة لشكاوي المواطنين

فيما ضبط حي شرق برئاسة المهندسة سحر شعبان عدد من المخالفات بمحال السوبر ماركت والخضروات والفاكهة بمنطقتي؛ زعربانة وغبريال خلال حملة بالتنسيق مع مديرية التموين بالإسكندرية ،وتم تحرير عدد 3 محاضر عدم إعلان أسعار وعدد 9 محاضر عدم وجود شهادة صحية، بالإضافة إلى تحرير محضر لمحطة وقود كالتكس بسبب توقفها عن العمل دون تصريح مسبق من مديرية التموين.

وأصدر اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية ، تعليماته إلى رؤساء الأحياء بالتواجد داخل الأسواق والتنبيه عليهم باستخدام المكبرات الصوتية لتوعية المواطنين.

كما شدد علي الباعة بالأسواق بضرورة إتخاذ الإجراءات الوقائية حفاظا علي صحتهم وسلامة المواطنين المترددين علي الأسواق، مؤكدا أن المحافظة لن تسمح بأي ضرر لأي شخص، ولكن لابد من إتخاذ الإجراءات الوقائية من أعمال التطهير والتعقيم وترك المسافات اللازمة.

علي الصعيد ذاته؛ قام اللواء محمد الشريف بجولة تفقدية علي طول الكورنيش لمتابعة إلتزام المواطنين بإجراءات الحد من التجمعات. مؤكدا أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتعامل بكل حسم وقوة مع المخالفين، ولن نسمح بتعريض حياة المواطنين للخطر، من خلال تواجدهم في تجمعات على أي منطقة بالكورنيش

 

اسواق وسط
اسواق وسط

 

الاسواق
الاسواق

 

حملات على الاسواق اليومية
حملات على الاسواق اليومية

 


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