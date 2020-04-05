صور.. تكدس المواطنين أمام البنوك ومكاتب البريد والسنترالات والأسواق بدمياط

دمياط - عبده عبد البارى

شهدت مكاتب البريد والبنوك والسنترالات والأسواق ، ومنافذ ومحلات بيع الخضراوات والفاكهة والأسماك بمحافظة دمياط، تكدسًا شديدًا من المواطنين لصرف المعاشات ولشراء مستلزماتهم ، وسط ارتفاع الأسعار فى ظل تزايد القوة الشرائية على أصحاب المحلات ومنافذ البيع ، وهو ما تسبب فى تكدس عشرات المواطنين على الرغم من التحذيرات الشديدة من الأجهزة التنفيذية بعدم تجمع المواطنين فى أية أماكن عامة أو فى الأسواق تجنبًا لعدوى الإصابة بفيروس كورونا.

وعلى الرغم من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التى إتخذتها الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، للحفاظ على سلامة وأمن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، خلال صرف معاشات شهر أبريل من مكاتب البريد والمدارس ومراكز الشباب لمنع التجمعات والتكدس بتوفير كل أوجه الدعم ، لتيسير حصول المواطنين على معاشاتهم الشهرية عبر المنافذ، وماكينات الصرف الآلى «ATM»، بحيث لا تتجاوز عملية صرف المستحقات المالية عدة دقائق الا ان الوضع على الطبيعة لا يعكس كم الإجراءات التى إتخذت لمنع الزحام والنكدس.

وناشد المواطنين الأجهزة التنفيذية خاصة قطاع التموين بضرورة التدخل لضبط الأسعار التى ارتفعت بصورة مفاجئة وهو ما اعتبره المواطنون بداية أزمة حقيقية سوف تضرب أسواق المحافظة وهو ما يستدعى التدخل الفورى لتنظيم أعمال البيع والشراء ومنع ظاهرة التكدس على المنافذ.