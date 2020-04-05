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صور.. أول عملة تونسية تحمل صورة سيدة تكريما للأطباء لمكافحتهم كورونا

الأحد، 05 أبريل 2020 03:58 م
صور.. أول عملة تونسية تحمل صورة سيدة تكريما للأطباء لمكافحتهم كورونا العملة التونسيى الجديدة
كتب محمد عبد المجيد

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أصدر البنك المركزى التونسى، ورقة نقدية من فئة 10 دنانير "2020"، تحمل صورة الدكتورة توحيدة بن الشيخ أول طبيبة تونسية، تكريما لدور العاملين فى مجال الصحة خلال مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، وقال محافظ البنك المركزى التونسى مروان العباسى، فى تصريحات صحفية، يوم الجمعة، إن هذه الورقة النقدية تحية مزدوجة للمرأة التونسية ولجميع العاملين فى القطاع الصحى المتواجدين اليوم فى الصفوف الأمامية فى الحرب ضد فيروس كورونا.
 
العملة التونسيى الجديدة
العملة التونسيى الجديدة
 
وكان رئيس الوزراء التونسى إلياس الفخفاخ، قد أعلن يوم الأربعاء الماضى، عن إنشاء الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس "كورونا المستجد" والتى تضم قيادات عليا من وزارات الداخلية والصحة والشؤون الاجتماعية، "من أجل فرض الالتزام التام بإجراءات مكافحة هذا الفيروس".
 
صورة الدكتورة توحيدة بن الشيخ على ورقة 10 دنانير
صورة الدكتورة توحيدة بن الشيخ على ورقة 10 دنانير
 
وأفاد الفخفاخ، فى تصريح إعلامي، بأن هذه الهيئة ستتولى بالتنسيق مع كل من اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا والتى يرأسها واللجان الجهوية لمجابهة الكوارث، مشيرا إلى أن إنشائها يهدف إلى "ضمان تطبيق الإجراءات الرامية إلى مكافحة الفيروس فى كل جهات البلاد".
 
وأكد الفخفاخ، أن الهيئة ستسهر على متابعة مدى التزام المواطنين بإجراء الحجر الصحى التام الذى أقره مجلس الأمن القومى كما ستتابع تطبيق إجراء العزل الصحى الذاتى الذى تفرضه السلطات الصحية على المشتبه بإصابتهم بالفيروس، وذلك طيلة 14 يوما.
 

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