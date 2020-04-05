اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 أبريل 2020 09:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

شركة طيران يونايتد تقلص رحلاتها لمنطقة نيويورك بسبب كورونا

الأحد، 05 أبريل 2020 08:14 ص
شركة طيران يونايتد تقلص رحلاتها لمنطقة نيويورك بسبب كورونا رحلة طيران - صورة أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت شركة طيران يونايتد أيرلاينز في ساعة متأخرة من مساء السبت، إنها ستخفض بشكل كبير رحلاتها الجوية إلى مطارين بمدينة نيويورك الأمريكية وسط تفشي فيروس كورونا.

وسيخفض نيوارك ،مركز الشركة في منطقة نيويورك، الرحلات اليومية التي تبلغ 139 رحلة إلى 62 وجهة لتصبح 15 رحلة يوميا إلى تسع وجهات. في حين قال لاجوارديا إنه سيخفض رحلاته من 18 إلى رحلتين .

وقال جريج هارت كبير مسؤولي العمليات بشركة يونايتد أيرلاينز في مذكرة للموظفين " نراعي استمرار يونايتد أيرلاينز تقديم خدمة أساسية خلال تلك الأوقات الصعبة. المجال الجوي في نيوارك ولاجوارديا من بين الأكثر ازدحاما في العالم وعلينا مسؤولية مستمرة في توصيل لناس والبضائع إلى حيث يحتاجون".

وأضافت الشركة أنه بصرف النظر عما إذا كان الموظفون يباشرون العمل ستواصل الشركة دفع الرواتب والمزايا للموظفين المحليين في هذين الموقعين. وسيستمر هذا التخفيض ثلاثة أسابيع على الأقل.

وتعد نيويورك أكثر الولايات الأمريكية تضررا من جائحة كورونا. وأودى الفيروس حاليا بحياة 3565 شخصا في الولاية أو أكثر من 40 في المئة من كل حالات الوفاة من كورونا بالولايات المتحدة.

 

 

 


يونايتد أيرلاينز

كورونا

نيويورك

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. علماء النعجة دوللى يكتشفون علاج كورونا

فيديو.. علماء النعجة دوللى يكتشفون علاج كورونا

التعليم تنشر فيديو يوضح طريقة إعداد المشروع البحثى لطلاب النقل

التعليم تنشر فيديو يوضح طريقة إعداد المشروع البحثى لطلاب النقل

اعرف حقك.. 8 حقوق أساسية تتمتع بهم كمستهلك

اعرف حقك.. 8 حقوق أساسية تتمتع بهم كمستهلك

رئيس جامعة المنصورة: إنشاء 4 خطوط إنتاج "كمامات طبية" لمواجهة كورونا

رئيس جامعة المنصورة: إنشاء 4 خطوط إنتاج "كمامات طبية" لمواجهة كورونا

12 معلومة عن مقبرة الملكة مرس عنخ الثالثة حفيدة خوفو

12 معلومة عن مقبرة الملكة مرس عنخ الثالثة حفيدة خوفو

تعرف على المرتب الجديد بعد حركة يوليو القادم لترقية ربع مليون موظف

تعرف على المرتب الجديد بعد حركة يوليو القادم لترقية ربع مليون موظف

انتهاء اليوم الحادى عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

انتهاء اليوم الحادى عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

تعرف على العقوبة التأديبية للمسئول المتورط فى إهدار المال العام

تعرف على العقوبة التأديبية للمسئول المتورط فى إهدار المال العام

الخدمات والجهات الملزمة قانونا بالدفع غير النقدى والحوافز المطروحة للتفعيل

الخدمات والجهات الملزمة قانونا بالدفع غير النقدى والحوافز المطروحة للتفعيل

كيف تتظلم للنائب العام من البيت فى 5 خطوات؟

كيف تتظلم للنائب العام من البيت فى 5 خطوات؟

المرور تضع عدة إرشادات تحذيرية تحسبا لظهور رياح وأتربة بالطرق السريعة

المرور تضع عدة إرشادات تحذيرية تحسبا لظهور رياح وأتربة بالطرق السريعة

مستشفيات عين شمس تخصص أرقاما على واتس آب للخدمات الطبية للمرضى بالمجان

مستشفيات عين شمس تخصص أرقاما على واتس آب للخدمات الطبية للمرضى بالمجان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة