شركة طيران يونايتد تقلص رحلاتها لمنطقة نيويورك بسبب كورونا

قالت شركة طيران يونايتد أيرلاينز في ساعة متأخرة من مساء السبت، إنها ستخفض بشكل كبير رحلاتها الجوية إلى مطارين بمدينة نيويورك الأمريكية وسط تفشي فيروس كورونا.

وسيخفض نيوارك ،مركز الشركة في منطقة نيويورك، الرحلات اليومية التي تبلغ 139 رحلة إلى 62 وجهة لتصبح 15 رحلة يوميا إلى تسع وجهات. في حين قال لاجوارديا إنه سيخفض رحلاته من 18 إلى رحلتين .

وقال جريج هارت كبير مسؤولي العمليات بشركة يونايتد أيرلاينز في مذكرة للموظفين " نراعي استمرار يونايتد أيرلاينز تقديم خدمة أساسية خلال تلك الأوقات الصعبة. المجال الجوي في نيوارك ولاجوارديا من بين الأكثر ازدحاما في العالم وعلينا مسؤولية مستمرة في توصيل لناس والبضائع إلى حيث يحتاجون".

وأضافت الشركة أنه بصرف النظر عما إذا كان الموظفون يباشرون العمل ستواصل الشركة دفع الرواتب والمزايا للموظفين المحليين في هذين الموقعين. وسيستمر هذا التخفيض ثلاثة أسابيع على الأقل.

وتعد نيويورك أكثر الولايات الأمريكية تضررا من جائحة كورونا. وأودى الفيروس حاليا بحياة 3565 شخصا في الولاية أو أكثر من 40 في المئة من كل حالات الوفاة من كورونا بالولايات المتحدة.