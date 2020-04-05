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شاب إيطالى خدع الشرطة وادعى اصابته بكورونا للتخلص من غرامة الحظر

الأحد، 05 أبريل 2020 09:32 م
شاب إيطالى خدع الشرطة وادعى اصابته بكورونا للتخلص من غرامة الحظر الشرطة الايطالية
كتبت فاطمة شوقى

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نشرت مواقع التواصل الاجتماعى فيديو لشاب إيطالى خدع الشرطة وادعى إصابته بفيروس كورونا للتهرب من غرامة انتهاك الحظر، وقام الشاب الإيطالى بالسقوط على الأرض، ما جعل عربة الشرطة تسير وتتركه، وبعد مرورها وقف الشاب مجددًا.

وتقوم الشرطة الإيطالية بمجهودات كبيرة فى محاولة الالتزام بحالة الطوارئ، والحفاظ على التدابير الاحترازية والطوارئ المفروضة، وقامت مقاطعة لومبارديا الإيطالية بنشر طلب تجنيد ضباط شرطة محلية وذلك لاحتياجها حوالى 20 ضابطًا محليًا.

ووفقًا لصحيفة "نوتثييروا" الإيطالية فإنه يجب على المرشحين للوظيفة التقدم بطلبهم فى موعد أقصاه 27 أبريل، ويجب التسجيل عبر تطبيق عبر الإنترنت على صفحة مونزا.

وأشار رئيس هيئة الدفاع المدني، أنجيلو بوريللي في مؤتمره الصحفي اليومي حول طوارئ كوفيد-19، إلى أن عدد الإصابات الجديدة وصلت إلى 4316 حالة ، و525 حالة وفاة جديدة،مما يرفع الحصيلة الإصابات إلى 128.948  وحصيلة الوفيات إلى 15.887 ، وعدد  المتعافين إلى 21.815 شخص.

وكان وزير الصحة الإيطالى، روبيرتو سبيرانتسا، أكد أن تحسن البيانات الخاصة بشأن انتشار وباء كورونا، ولكنه نوه خلال إحاطة أمام مجلس الشيوخ ، بأنه "سيكون من الخطأ الوقوع في فخ التفاؤل السهل وارتكاب أخطاء في التوقيتات وتقديم بعض الخطوات، التى من شأنها أن تخاطر بإضاعة كل الجهود المبذولة لاحتواء الوباء.

وقال سبيرانتسا إن من السابق لأوانه تحديد متى ستكون إيطاليا قادرة على رفع الإجراءات التي فرضت في أنحاء البلاد في التاسع من مارس، عندما أصبحت إيطاليا أول بلد في أوروبا يفرض عزلا عاما لإبطاء انتشار الفيروس.

وسجلت إيطاليا 15 ألف حالة وفاة ناجمة عن الفيروس، وهي أعلى حصيلة في العالم، مسجلة وحدها نحو ربع إجمالي الوفيات في العالم.

وقال سبيرانتسا لصحيفة لا ريبوبليكا اليومية "تنتظرنا أشهر صعبة. مهمتنا هي إتاحة ظروف للتعايش مع الفيروس" على الأقل حتى تطوير لقاح. وأضاف أنه سيتعين أيضا الإبقاء على بعض إجراءات التباعد الاجتماعي.

وغذى تسجيل أقل زيادة يومية في عدد الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 منذ نحو أسبوعين أمس السبت، وأيضا أول تراجع في عدد المرضى بوحدات العناية المركزة، الآمال في أن الوباء ربما بلغ ذروته في إيطاليا وأدى لتركيز الاهتمام على المرحلة التالية في الأزمة.

وستستمر إجراءات العزل العام في البلاد، التي تقيد بشدة حركة السكان وتجمد جميع الأنشطة الاقتصادية غير الضرورية، رسميا حتى 13 أبريل على الأقل، لكن من المتوقع بشكل كبير تمديد أجلها.

 


ايطاليا

فيروس كورونا

وباء كورونا

الشرطة الايطالية

طوارئ ايطاليا

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