سوق شعبية فى روما تستقبل المتسوقين بعد تراجع حالات كورونا الحرجة بإيطاليا.. فيديو

شهدت إحدى أسواق الشوارع في العاصمة الإيطالية روما عودة طفيفة للمتسوقين، مع إعلان هيئة الحماية المدنية الإيطالية تراجع أعداد المرضى الذين يخضعون للعناية المكثفة للمرة الأولى منذ تفشى فيروس كورونا المستجد في البلاد، وعرضت قناة روسيا اليوم، لقطات من سوق شعبية في روما لبيع السلع والمنتجات الغذائية، وشهد حركة بيع خفيفة مع اتخاذ المواطنين من الباعة والمتسوقين الاجراءات الوقاية من ارتداء الاقنعة الواقية والقفزات في اليدين.

