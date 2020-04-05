اليوم السابع
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سوق شعبية فى روما تستقبل المتسوقين بعد تراجع حالات كورونا الحرجة بإيطاليا.. فيديو

الأحد، 05 أبريل 2020 01:48 م
سوق شعبية فى روما تستقبل المتسوقين بعد تراجع حالات كورونا الحرجة بإيطاليا.. فيديو سوق في روما يستقبل المواطنين
كتب محمد شعلان

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شهدت إحدى أسواق الشوارع في العاصمة الإيطالية روما عودة طفيفة للمتسوقين، مع إعلان هيئة الحماية المدنية الإيطالية تراجع أعداد المرضى الذين يخضعون للعناية المكثفة للمرة الأولى منذ تفشى فيروس كورونا المستجد في البلاد، وعرضت قناة روسيا اليوم، لقطات من سوق شعبية في روما لبيع السلع والمنتجات الغذائية، وشهد حركة بيع خفيفة مع اتخاذ المواطنين من الباعة والمتسوقين الاجراءات الوقاية من ارتداء الاقنعة الواقية والقفزات في اليدين.

وكانت قد قالت هيئة الحماية المدنية، أمس السبت، إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا فى إيطاليا ارتفع بواقع 681 ليصل إلى 15362، فى زيادة أقل إلى حد ما من تلك التى شهدتها البلاد فى الأيام القليلة الماضية فى حين تراجع للمرة الأولى عدد المرضى الذين يخضعون للعناية المكثفة.

سوق في روما يستقبل المواطنين
سوق في روما يستقبل المواطنين

 

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 124 ألفا و 632 من 119 ألفا و 827 يوم الجمعة بزيادة 4805 حالات وهى زيادة طفيفة عن الأرقام التى أعلنت فى الأيام الماضية وهو ما يبعث على الأمل فى أن يكون انتشار المرض قد بلغ مرحلة تتسم بالاستقرار.

 

وأعلن شفاء 20996 شخصا أمس السبت مقابل 19758 فى اليوم السابق.

 

ويخضع 3993 شخصا للعناية المكثفة انخفاضا من 4068 فى السابق لتكون هذه هى المرة الأولى التى يتراجع فيه العدد الإجمالى لتلك الحالات منذ تفشى الوباء فى شمال إيطاليا فى 21 فبراير .

 

من ناحية اخرى أفاد ممثل إيطاليا لدى منظمة الصحة العالمية، فالتير ريتشاردى، بأن العدد الحقيقى للمصابين بفيروس كورونا المستجد فى بلاده قد يبلغ نحو 12 مليون شخص.

 

وقال ريتشاردى، الذى يتولى كذلك منصب نائب وزير الصحة الإيطالى، فى مقابلة مع صحيفة "Il Messaggero"، نشرت أمس السبت: "من الممكن أن 20% من الإيطاليين أصيبوا بالمرض، وحتى الآن نحن رأينا فقط غيضا من فيض".


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