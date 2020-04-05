رفع 31 ألف طن من المخلفات المتراكمة بمصنع التدوير فى المحلة

الغربية - مصطفى عادل

أعلن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية رفع 31 ألف طن من المخلفات المتراكمة بمصنع تدوير القمامة بالمحلة الكبرى، خلال الشهر الجارى ونقلها إلى المدفن الصحى بمدينة السادات حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التى قام بها محافظ الغربية ونائبه الدكتور أحمد عطا لمركز ومدينة المحلة الكبرى، مؤكداً ضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية للماكينات المصنع وخطوط التشغيل المستخدمة فى تدوير المخلفات.

كما أصدر محافظ الغربية توجيهاته المشددة لرئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمتابعة رفع التراكمات بالتوازى مع سير العمل بالمصنع بكامل طاقته، مشيرا إلى أنه لن يسمح بوجود أى تقصير فى الآداء.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد عطا خلال تفقده لمنطقة أبو راضى وشارع الجيش بالمحلة حرص المحافظة عل ىرفع كفاءة منظومة النظافة والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى اللائق لمدينة المحلة وخلق بيئة نظيفة خالية من التلوث، موجها القائمين على تشغيل المصنع بالالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية واتباع كافة التدابير الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا على سلامة العاملين.

وشدد "عطا" على سرعة الانتهاء من أعمال رصف شارع نعمان الأعصر وسكة زفتى بالمحلة الكبرى طبقا للجداول الزمنية المحددة لرصف وتطوير الشوارع بنطاق مدينة المحلة الكبرى.

كما أجرى طارق رحمى محافظ الغربية، يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، جولة مفاجئة لشوارع مدينة طنطا ، لتفقد أعمال النظافة والتطهير ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد محافظ الغربية على تكثيف الحملات لرفع الإشغالات الموجودة بالشوارع والتعديات على الطرق العامة وعمل المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حيث تم إزالة الإشغالات بشارع الهنود بمنطقة السيد البدوى.

من جانبه أشار الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ، إلى ستمرار المتابعة الميدانية لأعمال النظافة بالشوارع بكامل الطاقة المتاحة للإرتقاء بالمظهر العام للشوارع ورفع أى مخلفات متراكمة.

وأكد "عطا" على ضرورة إتباع كافة الإجراءات الاحترازية لعمال النظافة والالتزام بتعليمات وإرشادات الوقاية فى إطار حرص محافظ الغربية على سلامة عمال النظافة وضمان توفير كافة أدوات السلامة لهم.

وكان محافظ الغربية قد أعلن عن إجراءات وقائية جديدة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تم تخصيص اقسام للعزل لحالات الاشتباه بالاصابة بالفيروس فى 17 مستشفى بجميع مراكز المحافظة واستدعاء فرق طبية إضافيه لتقليص العجز فى الأطباء والممرضين فى الاماكن المصابه للقيام بالأعمال الوقائية وأعمال العزل.