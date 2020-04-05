اليوم السابع
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الأحد، 05 أبريل 2020 07:36 م
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رئيس منظمة أصحاب العمل الهولندية: يجب أن نعود للعمل بعد عطلة مايو

الأحد، 05 أبريل 2020 07:32 م
رئيس منظمة أصحاب العمل الهولندية: يجب أن نعود للعمل بعد عطلة مايو مطعم
كتبت: هناء أبو العز

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أكد هانز دى بوير رئيس منظمة أصحاب العمل الهولندية، على ضرورة أن يأخذ رواد الأعمال في هولندا فى اعتبارهم أن   عليهم التعامل مع التدابير الحالية المتعلقة بفيروس كورونا الجديد حتى عطلة مايو، ولكن بعدها لابد من العودة إلى العمل مرة أخرى.
 
 ونقلت صحيفة تليجراف حوار بوير الذى قال فيه: "يجب أن تكون صادقًا وأن تقول إننا سنعود إلى العمل، مشيرًا إلى أنه  من المهم أن يتم تحديد صورة للمستقبل بسرعة. 
 
وأوضح بوير:إن رجال الأعمال محبطون قليلاً، و لا يتم كسب اليورو في صناعة المطاعم ، لكن التكاليف مستمرة، وهذا ينطبق أيضًا على القطاع الزراعي وقطاع النقل وما إلى ذلك. 
 
وأضاف رئيس منظمة أصحاب العمل: إن المشكلة كبيرة جدًا، موضحًا تلقيه مئات من رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية يوميا من رجال الأعمال المعنيين  .
 

هولندا

كورونا

رجال اعمال هولندا

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