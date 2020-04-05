رئيسة وزراء نيوزيلندا عن المخالفين لقرار الحظر بسبب كورونا: مواطنون حمقى

كتب محمد شعلان

هاجمت جاسيندا أرديرن، رئيسة وزراء نيوزيلندا، المخالفين لحظر التجوال المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، ووصفت رئيسة وزراء نيوزيلندا مخالفين اجراءات الحظر بـ"الحمقى"، وقالت أرديرن، في مؤتمر صحفي بالعاصمة ويلينغتون اليوم الأحد، إنها تفتخر بالمواطنين الذين يلتزمون بحظر التجوال الجزئي في البلاد.

وأضافت جاسيندا أرديرن، رئيسة وزراء نيوزيلندا، قائلة: "بعض الأشخاص يخالفون القوانين، هؤلاء يمكنني وصفهم بكل لطف بالحمقى".

فيما قال مدير عام وزارة الصحة، أشلي بلومفيد، خلال نفس المؤتمر، إن إصابات كورونا بلغت 1039، مقابل حالة وفاة واحدة، بينما تعافى من الفيروس 156 شخصا.

وأضاف أشلي بلومفيد، أن نيوزيلندا في وضع جيد مقارنة مع باقي الدول الأخرى، جراء التدابير الاستباقية التي اتخذتها، مؤكدا أن "الإصابات والوفيات منخفضة جدا مقارنة مع باقي الدول، تدابير إغلاق الحدود وحظر التجوال كانت فعالة".

وفرضت دولة نيوزيلندا في 25 مارس الماضي، حظر تجوال جزئي بعموم البلاد، للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وكان قد أعلن مسئولو الصحة فى نيوزيلندا، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى البلاد تجاوز ألف شخص، وقال المسئولون - وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية - "إنه حتى صباح اليوم، تم تسجيل 1039 حالة إصابة فى نيوزيلندا، بزيادة 89 عن اليوم السابق، فى حين أن شخصًا واحدًا فقط توفى بسبب مضاعفات "كوفيد – 19" المرض الناجم عن الفيروس.

وقال وزير الدفاع المدنى فى نيوزيلندا بينى هنارى، فى بيان، إن السلطات ستمدد حالة الطوارئ الوطنية سبعة أيام أخرى للمساعدة فى وقف انتشار فيروس كورونا، وقال هنارى، "يضمن تمديد حالة الطوارئ الوطنية توفر كل الموارد والدعم والسلطات التى نحتاجها لنع تفشى فيروس كوفيد-19 فى مجتمعاتنا".