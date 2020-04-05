اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 أبريل 2020 03:58 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

دار الإفتاء: يجوز التبرع بجهاز تنفس صناعى كصدقة جارية..فيديو

الأحد، 05 أبريل 2020 02:32 م
دار الإفتاء: يجوز التبرع بجهاز تنفس صناعى كصدقة جارية..فيديو دار الإفتاء
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجرت دار الإفتاء المصرية بثا مباشراً عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، للإجابة على أسئلة المتابعين والتى جاء من بينها سؤال نصه: " هل التبرع بجهاز تنفس صناعى يعد صدقة جارية؟
 
 
أجاب عن السؤال، الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلا: نعم يعتبر صدقة جارية.
 
كما تلقى فخر، سؤال أخر حول موعد إعادة فتح المساجد للصلاة، مؤكدا أن وزارة الأوقاف هى المختصة فى ذلك الأمر، قائلا: هم أشد اشتياقا لفتح المساجد أكثر من أى شخص أخر، أئمة المساجد يعيشون حالة صعبة بسبب غلقها، ويشتاقون كثيرا لإعادة فتح المساجد، ونسأل الله أن برفه هذه الغمة وأن تعود المساجد للعمل عامرة.
 
أما عن الإفطار فى رمضان خوفا من فيروس كورونا، قال: إن هذه القصة مازالت تحت البحث والدراسة، ولجنة من دار الإفتاء تستضيف لجمة طبية من كافة التخصصات، لدراسة إن كان سيكون هناك ضرورة لشئ ما، أم سنتمكن من الصيام بشكل طبيعى لأن الأمر خطير، واللجنة تبذل جهدا كبير للوصول إلى نتائج فى هذا الموضوع.
 
وحول إمكانية صيام نصف شهر شعبان، بالجمع بين نيتين قضاء أيام رمضان الماضى، وقضاء نصف شعبان سنة عن النبى، على الله عليه وسلم، فأكد أنه لا مانع، لكن بشرط أن تكون النية هى قضاء شهر رمضان الماضى، لأنها النية الأقوى.
 
وأكد أن ذهب الزينة المملوك للنساء، ليس عليه زكاة، لأنه متاع بالنسبة للنساء، أما إذا كان ليس للزينة، فعلية الزكاة إذا بلغ النصاب، لافتا إلى أنه إذا كان ذهب للزينة لكنه ملكا للرجال، فعلية زكاة خاصة أن الذهب ليس من متاع الرجال.

دار الافتاء

الصيام فى رمضان

الصيام مع كورونا

اخبار مصر اليوم

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

دار الإفتاء: ليلة النصف من شعبان تبدأ مغرب الثلاثاء حتى فجر الأربعاء

الجمعة، 03 أبريل 2020 02:34 م

المؤسسات الدينية العربية تنتفض ضد شائعات الجماعات الإرهابية عن كورونا.. دار الإفتاء: يثيرون البلبلة.. الأزهر: إفقاد الناس الثقة فى إجراءات الدولة حرام شرعًا.. وفتوى جزائرية تحرم نشر الأكاذيب حول الفيروس الوبائى

الخميس، 02 أبريل 2020 07:30 م

دار الإفتاء: لا يجوز للابن التحكم فى والدته ومالها بعد وفاة والده.. فيديو

الخميس، 02 أبريل 2020 03:39 م

دار الإفتاء:لا يجوز للمرأة طلب الطلاق من زوجها دون سبب حقيقى.. فيديو

الخميس، 02 أبريل 2020 03:28 م

دار الإفتاء توضح حكم سرقة برامج الكمبيوتر المدفوعة.. فيديو

الخميس، 02 أبريل 2020 01:07 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حرب الكمامات وأجهزة التنفس تشتعل بين الدول.. فيديو

حرب الكمامات وأجهزة التنفس تشتعل بين الدول.. فيديو

س و ج.. ما هو مصير إكرامي وفتحي وعاشور بعد الرحيل من الأهلي؟

س و ج.. ما هو مصير إكرامي وفتحي وعاشور بعد الرحيل من الأهلي؟

فيديو.. هل توقف "بلازما المتعافين" زحف كورونا حول العالم؟

فيديو.. هل توقف "بلازما المتعافين" زحف كورونا حول العالم؟

شاهد.. الزواج فى زمن الكورونا.. زفاف بدون معازيم والحفلة فوتوسيشن بالتجمع

شاهد.. الزواج فى زمن الكورونا.. زفاف بدون معازيم والحفلة فوتوسيشن بالتجمع

بنك القاهرة: اكتشاف مصاب بكورونا فى المقر الرئيسى وإجراءات احترازية للمواجهة

بنك القاهرة: اكتشاف مصاب بكورونا فى المقر الرئيسى وإجراءات احترازية للمواجهة

جمارك الإسكندرية أفرجت عن سيارات بـ5 مليارات و174 مليون جنيه في مارس الماضي

جمارك الإسكندرية أفرجت عن سيارات بـ5 مليارات و174 مليون جنيه في مارس الماضي

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 5-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 5-4-2020

فى سباق كورونا.. هل يأتى الحل من أستراليا؟ "فيديو"

فى سباق كورونا.. هل يأتى الحل من أستراليا؟ "فيديو"

البنك الأهلى: لسنا جهة صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. ونؤكد على إجراءات السلامة

البنك الأهلى: لسنا جهة صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. ونؤكد على إجراءات السلامة

فيديو.. ماذا فعل كورونا فى مشاهير العالم؟

فيديو.. ماذا فعل كورونا فى مشاهير العالم؟

الكساد على الأبواب.. هل يضرب كورونا العالم بأسوأ أزمة اقتصادية فى التاريخ؟ فيديو

الكساد على الأبواب.. هل يضرب كورونا العالم بأسوأ أزمة اقتصادية فى التاريخ؟ فيديو

التموين للمواطنين: اطمئنوا مخزون السلع آمن ويكفى لأكثر من 4 أشهر

التموين للمواطنين: اطمئنوا مخزون السلع آمن ويكفى لأكثر من 4 أشهر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة