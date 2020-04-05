حملات على سيارات الدواجن بالدقهلية للحد من انتشار كورونا

الدقهلية شريف الديب

شهدت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية، المعنية ببيع وتداول الطيور الحية، حملات مكثفة خلال الفترة الحالية للسيطرة على العشوائية الموجودة فى نقل الطيور الحية بالمدن والأحياء خاصة فى ظل الظروف الحالية، وذلك من أجل تفعيل القانون رقم 70 السنة 2009 ، والخاص ببيع وتداول الطيور الحية، ولإحكام السيطرة والتقصي عن مرض إنفلونزا الطيور، من خلال تكثيف الحملات المشتركة من خلال رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة.

وقامت مديرية الأمن، الطب البيطري، الزراعة، البيئة بتنفيذ حملات مكثفة تكون مهمته المرور على المزارع، لسحب عينات ما قبل البيع، والتأكد من خلو المزرعة من مرض إنفلونزا الطيور، والتأكد من تطبيق معايير الأمن والأمان الحيوي بالمزرعة، ومنع مرور السيارات المحملة بالطيور والدواجن بكل أنواعها، إلا بعد التأكد من وجود تصاريح نقل الطيور، التي تثبت خلوها من مرض إنفلونزا الطيور، بمعرفة مثل الطب البيطري بالكمين وذلك تفعيلا للكتاب الدوري رقم لسنة 2020 والخاص ببيع وتداول الطيور الحية ،.

ونفذت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة محمد أمين الدمرداش رئيس حى غرب، حملة على سيارات نقل الدواجن بنطاق حى غرب المنصورة، و قاد الحملة الدكتور مصطفى عنان نائب رئيس حى غرب المنصورة ، والدكتور اسامة عبد الحميد معاون المحافظ، والفريق المعاون و أحمد سمير مدير البيئة، وأحمد نشأت مسئول الإشغالات، وتم ايقاف عدد من سيارات نقل الدواجن، والتأكد من وجود تصاريح نقل الطيور، التي تثبت خلوها من مرض إنفلونزا الطيور كما تم تنفيذ حملات على مختلف المراكز للسيطرة على الظاهرة.

بينما انتقد عدد كبير من المواطنين استمرار ظاهرة الذبح العشوائي للدواجن داخل الأسواق، خاصة بعد تطبيق جزء واحد من القانون وهو المرور على المزارع وسحب العينات من الدواجن، بينما تقاعست الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من السيطرة على الذبح العشوائي، وهو ما ينذر بوقوع كارثة بسبب المخالفات الناتجة من عملية الذبح، ونطالب بسرعة تطبيق القانون بالكامل ومنع الذبح العشوائي بالمحلات نهائى، وأن يتم ذلك تحت إشراف طبي كامل لضمان سلامة المذبوحات.