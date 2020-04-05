اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 أبريل 2020 04:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

حملات على سيارات الدواجن بالدقهلية للحد من انتشار كورونا

الأحد، 05 أبريل 2020 04:00 ص
حملات على سيارات الدواجن بالدقهلية للحد من انتشار كورونا أسواق الدواجن - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية، المعنية ببيع وتداول الطيور الحية، حملات مكثفة خلال الفترة الحالية  للسيطرة على العشوائية الموجودة فى نقل الطيور الحية بالمدن والأحياء خاصة فى ظل الظروف الحالية، وذلك من أجل تفعيل  القانون رقم 70 السنة 2009 ، والخاص ببيع وتداول الطيور الحية، ولإحكام السيطرة والتقصي عن مرض إنفلونزا الطيور، من خلال تكثيف الحملات المشتركة من خلال رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة.

وقامت مديرية الأمن، الطب البيطري، الزراعة، البيئة بتنفيذ حملات مكثفة تكون مهمته المرور على المزارع، لسحب عينات ما قبل البيع، والتأكد من خلو المزرعة من مرض إنفلونزا الطيور، والتأكد من تطبيق معايير الأمن والأمان الحيوي بالمزرعة، ومنع مرور السيارات المحملة بالطيور والدواجن بكل أنواعها، إلا بعد التأكد من وجود تصاريح نقل الطيور، التي تثبت خلوها من مرض إنفلونزا الطيور، بمعرفة مثل الطب البيطري بالكمين وذلك تفعيلا للكتاب الدوري رقم  لسنة 2020 والخاص ببيع وتداول الطيور الحية ،.

ونفذت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة محمد أمين الدمرداش رئيس حى غرب، حملة على سيارات نقل الدواجن بنطاق حى غرب المنصورة، و قاد الحملة الدكتور مصطفى عنان نائب رئيس حى غرب المنصورة ، والدكتور اسامة عبد الحميد معاون المحافظ، والفريق المعاون و أحمد سمير مدير البيئة، وأحمد نشأت مسئول الإشغالات، وتم ايقاف عدد من سيارات نقل الدواجن، والتأكد من وجود تصاريح نقل الطيور، التي تثبت خلوها من مرض إنفلونزا الطيور كما تم تنفيذ حملات على مختلف المراكز للسيطرة على الظاهرة.

بينما انتقد عدد كبير من المواطنين استمرار ظاهرة الذبح العشوائي للدواجن داخل الأسواق، خاصة بعد تطبيق جزء واحد من القانون وهو المرور على المزارع وسحب العينات من الدواجن، بينما تقاعست الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من السيطرة على الذبح العشوائي، وهو ما ينذر بوقوع كارثة بسبب المخالفات الناتجة من عملية الذبح، ونطالب بسرعة تطبيق القانون بالكامل ومنع الذبح العشوائي بالمحلات نهائى، وأن يتم ذلك تحت إشراف طبي كامل لضمان سلامة المذبوحات.


الدقهلية

الذبح العشوائي

بيطري الدقهلية

مزارع الدواجن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

هل يتحرك المحافظون لمواجهة أزمة بيع الدواجن بالشوارع على غرار محافظ الدقهلية؟.. مخالفات بالجملة فى الأسواق بعرض الطيور وذبحها بأماكن غير معدة بالمحافظات.. والأهالى يؤكدون ضرورة تكثيف حملات الطب البيطرى.. صور

الجمعة، 03 أبريل 2020 05:02 م

صور.. مع تهديدات كورونا .. فوضى ذبح الطيور بشوارع ومحلات البحيرة بالمخالفة للقانون.. الأهالى: "مفيش رقابة على الأسواق والعاملين".. وأصحاب المحلات: ملتزمون بالإجراءات الصحية.. ومطالب بإنشاء مجازر آلية للذبح

الجمعة، 03 أبريل 2020 12:42 م

جريمة فى حق المواطنين.. ذبح الطيور فى شوارع الشرقية يساعد على انتشار الأمراض.. والأهالى: تنقل الفيروسات ونطالب بمكافحة الذبح العشوائى ونقل المحلات خارج المدن.. والطب البيطرى: لجان دورية لتصحيح الأوضاع.. صور

الخميس، 02 أبريل 2020 12:09 م

فيديو.. ذبح الطيور الحية بالإسكندرية كارثة تهدد بنقل الأمراض.. المحلات تبيع الطيور مبردة.. المواطنون يقبلون على المجمد لخطورة الذبح الحى.. الباعة: نتخلص من النفايات.. والطب البيطرى: الذبح بالمذابح الرسمية

الثلاثاء، 31 مارس 2020 05:02 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مستشفيات عين شمس تخصص أرقاما على واتس آب للخدمات الطبية للمرضى بالمجان

مستشفيات عين شمس تخصص أرقاما على واتس آب للخدمات الطبية للمرضى بالمجان

10 إجراءات لـ"الزراعة" لاستخلاص وإنتاج زيوت الطعام

10 إجراءات لـ"الزراعة" لاستخلاص وإنتاج زيوت الطعام

"الكسب غير المشروع" يحصر الممتنعين من الموظفين عن تقديم إقرارات الذمة المالية

"الكسب غير المشروع" يحصر الممتنعين من الموظفين عن تقديم إقرارات الذمة المالية

اليوم.. انطلاق الامتحان التجريبى لطلاب أولى ثانوى على التابلت من منازلهم

اليوم.. انطلاق الامتحان التجريبى لطلاب أولى ثانوى على التابلت من منازلهم

زوجة تطلب الطلاق: حرمنى من الإنجاب 5 سنوات خشية إصابة الطفل بمرض وراثى

زوجة تطلب الطلاق: حرمنى من الإنجاب 5 سنوات خشية إصابة الطفل بمرض وراثى

"نقل البرلمان": مطالبات وقف المترو تحتاج لدراسة لتقييم الوضع الصحى

"نقل البرلمان": مطالبات وقف المترو تحتاج لدراسة لتقييم الوضع الصحى

التضامن تبدأ اليوم صرف معاشات أبريل لمن يتقاضون أكثر من 1000 وحتى 2000 جنيه

التضامن تبدأ اليوم صرف معاشات أبريل لمن يتقاضون أكثر من 1000 وحتى 2000 جنيه

التموين تفحص اليوم عروض الشركات الراغبة فى توريد زيت الطعام المحلى للوزارة

التموين تفحص اليوم عروض الشركات الراغبة فى توريد زيت الطعام المحلى للوزارة

الزراعة: ارتفاع صادرات البطاطس لـ301 ألف طن

الزراعة: ارتفاع صادرات البطاطس لـ301 ألف طن

طؤارى فى غرف عمليات المرور بسبب تقلبات الطقس على الطرق السريعة

طؤارى فى غرف عمليات المرور بسبب تقلبات الطقس على الطرق السريعة

وزير التعليم العالى عن إصابة طبيب بكورونا بمستشفى الدمرداش: "معنديش معلومات"

وزير التعليم العالى عن إصابة طبيب بكورونا بمستشفى الدمرداش: "معنديش معلومات"

إقلاع رحلة جديدة من واشنطن لنقل المصريين العالقين لمرسى علم

إقلاع رحلة جديدة من واشنطن لنقل المصريين العالقين لمرسى علم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة