اليوم السابع
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تنفيذ 27 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بحدائق العاصمة بمدينة بدر

الأحد، 05 أبريل 2020 11:31 ص
تنفيذ 27 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بحدائق العاصمة بمدينة بدر مشروع الإسكان الاجتماعى
كتب أحمد حسن

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تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، مشروع الإسكان الاجتماعى بحدائق العاصمة بمدينة بدر، يرافقه مسئولو جهاز المدينة والمشروع، وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروع وإزالة أى عقبات.

 

وتفقد المهندس كمال بهجات، ومرافقوه، الأعمال الجاري تنفيذها  ضمن المرحلة الرابعة بالمشروع بعدد 1124 عمارة بإجمالى  ( 26976 )وحدة سكنية نموذج 3 غرف وصالة، موجها بدفع العمل بالمواقع المختلفة بالمشروع الجارى تنفيذ الأعمال بها، وكذا إسناد باقي المواقع الأخرى.

 

كما شدد المهندس كمال بهجات، على ضرورة قيام الشركات العاملة بالمواقع باستكمال الأعمال طبقا للبرنامج الزمني وتسليمها في الوقت المحدد لها مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الفورية حفاظًا على سلامة العاملين والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

من جانبه قال المهندس عمار مندور: إن جهاز مدينة بدر لا يدخر جهدا في إنجاز المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة َولا سيما مشروع الإسكان الاجتماعى، مضيفاً أنه أصدر تكليفات لمسئولى الإدارات المختلفة  بالجهاز بضرورة المتابعة الدورية لإنجاز المشروعات في أسرع وقت وطبقا لأعلى معايير الكفاء والجودة، وذلك تنفيذا لتوجيهات  الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة متابعة واستمرار أعمال المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.

 

كان المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، قد تابع أعمال تنفيذ مشروع محطة محولات بدر رقم (3) جهد (66/22 ك .ف .أ)، للاطمئنان على سير العمل بالمشروع، وذلك خلال  زيارة تفقدية للمحطة، رافقه خلالها، المهندس مدحت رمضان، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الألمانية "إجيماك"، ومدير عام الكهرباء بجهاز المدينة.

 

وأكد المهندس عمار مندور، خلال زيارته للمشروع، علي ضرورة سرعة دخول المحطة الخدمة لحاجة المدينة إليها، وكذا الانتهاء من المشروع قبل الموعد  المحدد، مشيراً إلى أن المحطة هي مصدر التغذية الرئيسي للمشروع لإسكان الاجتماعي بالحيين الخامس والسادس، ومنطقة الأراضي المتميزة شمال المدينة والحي الرابع.

 

 


وزاره الإسكان

المدن الجديده

مدينه بدر

مشروع الإسكان الاجتماعى

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