تعليم الجيزة: تسجيل يومى لمشاكل الامتحان التجريبى لأولى ثانوى لحلها

كتب سيد الخلفاوى

تابع خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، كافة الإجراءات المتخذة عبر وسائل التواصل الإلكترونية، للامتحان التجريبى لطلاب الصف الأول الثانوى الإلكترونى الذى انطلق اليوم، كما ترأس غرفة العمليات للتواصل مع الإدارات التى سبق تشكيلها من التعليم الثانوى والتطوير التكنولوجى والإحصاء وتحديد أرقام الطوارئ للتدخل الفورى وقت الحاجه والإعلام عنها للجمهور .

و شدد مدير تعليم الجيزة على أنه يتم تسجيل مديرى العموم بالإدارات من خلال فرق العمليات، تقرير يومى عن سير الامتحانات والمشكلات التي واجهتهم، ورفعه للمديرية الكترونيا والتواصل مع غرفة عمليات المحافظة باستمرار.

وعلى صعيد آخر تابع حجازى استكمال توزيع شرائح التابلت لأولياء امور الطلاب المتخلفين عن استلام الشرائح ، كما تستمر عملية صرف المعاشات بمدارس الجيزة بالتعاون مع الهيئة العامة لبريد الجيزة وذلك فى ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية المقدمة للجميع للوقاية ن انتشار فييروس كورونا المستجد حيث تعمل المدارس جنبا إلى جنب مع مكاتب البريد لمنع التزاحم.

وفى السياق خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رابطا إلكترونيا لتسجيل واستقبال شكاوى طلاب الصف الأول الثانوى العام من الامتحان التجريبى الإلكترونى الذى انطلق صباح اليوم الأحد، وهذا الرابط هو:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdonnTaMl2JKlh5kKpGh_tUXADzxPyYPBuxxoIjyZlIZcUy9g/viewform

وأتاحت الوزارة للطلاب الشريحة الثانية دخول الامتحان على منصة assessment لأداء امتحان الصف الأول الثانوي 2020، وذلك من محافظات "الجيزة، والغربية، وسوهاج، وقنا، وأسوان، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".