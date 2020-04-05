اليوم السابع
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تسليم 46 وحدة إسكان اجتماعى بمنطقة هوّ بمدينة نجع حمادى

الأحد، 05 أبريل 2020 06:18 م
تسليم 46 وحدة إسكان اجتماعى بمنطقة هوّ بمدينة نجع حمادى تسليم وحدات إسكان إجتماعى بمنطقة هوّ بمدينة نجع حمادى
قنا- وائل محمد

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قامت مديرية الإسكان اليوم الأحد بتسليم عدد 46 وحدة إسكان اجتماعى لأصحابها بمنطقة هوّ بمدينة نجع حمادى بناء على توجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا.

تسليم ٤٦ وحدة إسكان إجتماعى بمنطقة هوّ بمدينة نجع حمادى (2)
تسليم وحدات إسكان إجتماعى بمنطقة هوّ بمدينة نجع حمادى 

وأكدت المهندسة ابتسام صموئيل مدير مديرية الإسكان أن عملية التسليم تمت بشكل ميسّر بدون أى تكدس من المواطنين، مشيرةً إلى أنه من المقرر استمرار أعمال تسليم الوحدات السكنية الثلاثاء المقبل الموافق 7 أبريل 2020، حيث سيتم تسليم الوحدات بعمارات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة رقم 3، 4، 5، 6، وعمارت رقم 21، 22، 23، 24 بمنطقة هو 2. 

تسليم ٤٦ وحدة إسكان إجتماعى بمنطقة هوّ بمدينة نجع حمادى
تسليم وحدات إسكان إجتماعى بمنطقة هوّ بمدينة نجع حمادى 
 

وأضافت أنه على المواطنين حائزى الوحدات السكنية فى العمارات المذكورة التوجه الى هندسة إسكان نجع حمادى بمقر الوحدة المحلية لمجلس المدينة لإنهاء بعض الإجراءات قبل معاينة الوحدة السكنية واستلام المفاتيح الخاصة بها بموقع العمارات.

تسليم ٤٦ وحدة إسكان إجتماعى بمنطقة هوّ بمدينة نجع حمادى (3)
تسليم وحدات إسكان إجتماعى بمنطقة هوّ بمدينة نجع حمادى 
 
 

فى سياق أخر تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، مشروع الإسكان الاجتماعى بحدائق العاصمة بمدينة بدر، يرافقه مسئولو جهاز المدينة والمشروع، وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروع وإزالة أى عقبات.

وتفقد المهندس كمال بهجات، ومرافقوه، الأعمال الجاري تنفيذها  ضمن المرحلة الرابعة بالمشروع بعدد 1124 عمارة بإجمالى  ( 26976 )وحدة سكنية نموذج 3 غرف وصالة، موجها بدفع العمل بالمواقع المختلفة بالمشروع الجارى تنفيذ الأعمال بها، وكذا إسناد باقي المواقع الأخرى.

كما شدد المهندس كمال بهجات، على ضرورة قيام الشركات العاملة بالمواقع باستكمال الأعمال طبقا للبرنامج الزمني وتسليمها في الوقت المحدد لها مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الفورية حفاظًا على سلامة العاملين والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جانبه قال المهندس عمار مندور: إن جهاز مدينة بدر لا يدخر جهدا في إنجاز المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة َولا سيما مشروع الإسكان الاجتماعى، مضيفاً أنه أصدر تكليفات لمسئولى الإدارات المختلفة  بالجهاز بضرورة المتابعة الدورية لإنجاز المشروعات في أسرع وقت وطبقا لأعلى معايير الكفاء والجودة، وذلك تنفيذا لتوجيهات  الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة متابعة واستمرار أعمال المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.

كان المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، قد تابع أعمال تنفيذ مشروع محطة محولات بدر رقم (3) جهد (66/22 ك .ف .أ)، للاطمئنان على سير العمل بالمشروع، وذلك خلال  زيارة تفقدية للمحطة، رافقه خلالها، المهندس مدحت رمضان، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الألمانية "إجيماك"، ومدير عام الكهرباء بجهاز المدينة.


 


مدينة نجع حمادى

منطقة هوّ

lمحاقظة قنا

شقق إسكان إجتماعى

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