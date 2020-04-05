تحرير محضر لمواطن استغل أزمة كورونا لبناء منزل بدون ترخيص ببنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا جنوب بنى سويف اليوم الأحد، من إيقاف أعمال تعدٍ بالحفر والبناء على مساحة من الأرض بدائرة المركز، استغل مالكها انشغال الأجهزة التنفيذية فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وخالف قانون البناء.

وقاد المحاسب أحمد دسوقى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا حملة لإزالة الإشغالات، برفقه نوابه ومسئولى الإشغالات والتراخيص والبيئة والشئون القانونية وتم خلالها وقف أعمال البناء على مساحة 175 مترًا، بطريق يربط بين قريتى طرشوب وصفط راشين، وتحفظت الحملة على الحفار وأدوات البناء، وحررت محضرًا بمركز شرطة مركز ببا لمالك قطعة الأرض، لبنائه بدون ترخيص وجارٍ عرضه على النيابة لمباشرة التحقيق.

وأكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف أهمية استمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية للحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة تطبيقا للقانون،وذلك بالتزامن مع متابعة تنفيذ قرارات الحكومية الخاصة بغلق المحال العامة والأنشطة التجارية ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.