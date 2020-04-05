اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 أبريل 2020 08:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير محضر لمواطن استغل أزمة كورونا لبناء منزل بدون ترخيص ببنى سويف

الأحد، 05 أبريل 2020 06:54 م
تحرير محضر لمواطن استغل أزمة كورونا لبناء منزل بدون ترخيص ببنى سويف إزالة التعدى
بنى سويف أيمن لطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا جنوب بنى سويف اليوم الأحد، من إيقاف أعمال تعدٍ بالحفر والبناء على مساحة من الأرض بدائرة المركز، استغل مالكها انشغال الأجهزة التنفيذية فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وخالف قانون البناء.

وقاد المحاسب أحمد دسوقى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا حملة لإزالة الإشغالات، برفقه نوابه ومسئولى الإشغالات والتراخيص والبيئة والشئون القانونية وتم خلالها وقف أعمال البناء  على مساحة 175 مترًا، بطريق يربط بين قريتى طرشوب وصفط راشين، وتحفظت الحملة على الحفار وأدوات البناء، وحررت محضرًا بمركز شرطة مركز ببا لمالك قطعة الأرض، لبنائه بدون ترخيص وجارٍ عرضه على النيابة لمباشرة التحقيق.

وأكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف أهمية استمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية للحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة تطبيقا للقانون،وذلك بالتزامن مع متابعة تنفيذ قرارات الحكومية الخاصة بغلق المحال العامة والأنشطة التجارية ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

 

 

78ffe27a-9282-4684-9732-6bfc7384c9b7
 
207c79c1-74ac-43a7-8b61-4a12fac99eb3
 
9319e517-b0ae-4a5b-ae01-d403b4242977

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصريه

بنى سويف

فيروس كورونا

الوحدات المحليه

محضر بناء بدون ترخيص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الثانى عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الثانى عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسي يدير أزمة كورونا ميدانيا

أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسي يدير أزمة كورونا ميدانيا

طبيب بجامعة هارفارد :انتقال فيروس كورونا بالنفس وأثناء الكلام.. فيديو

طبيب بجامعة هارفارد :انتقال فيروس كورونا بالنفس وأثناء الكلام.. فيديو

"اليوم السابع" يطلق مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تقديرًا لدورهم فى معركة كورونا.. شركات كبرى ومؤسسات أعمال تشارك بتخفيضات وعروض للأطباء وهيئات التمريض.. خالد صلاح: رجال الأعمال يدعمون الدور الوطنى للجيش الأبيض

"اليوم السابع" يطلق مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تقديرًا لدورهم فى معركة كورونا.. شركات كبرى ومؤسسات أعمال تشارك بتخفيضات وعروض للأطباء وهيئات التمريض.. خالد صلاح: رجال الأعمال يدعمون الدور الوطنى للجيش الأبيض

فيديو.. تجربة محمد صلاح عثرة فى طريق مفاوضات الأهلى مع طاهر محمد طاهر

فيديو.. تجربة محمد صلاح عثرة فى طريق مفاوضات الأهلى مع طاهر محمد طاهر

حرب الكمامات وأجهزة التنفس تشتعل بين الدول.. فيديو

حرب الكمامات وأجهزة التنفس تشتعل بين الدول.. فيديو

س و ج.. ما هو مصير إكرامي وفتحي وعاشور بعد الرحيل من الأهلي؟

س و ج.. ما هو مصير إكرامي وفتحي وعاشور بعد الرحيل من الأهلي؟

فيديو.. هل توقف "بلازما المتعافين" زحف كورونا حول العالم؟

فيديو.. هل توقف "بلازما المتعافين" زحف كورونا حول العالم؟

شاهد.. الزواج فى زمن الكورونا.. زفاف بدون معازيم والحفلة فوتوسيشن بالتجمع

شاهد.. الزواج فى زمن الكورونا.. زفاف بدون معازيم والحفلة فوتوسيشن بالتجمع

بنك القاهرة: اكتشاف مصاب بكورونا فى المقر الرئيسى وإجراءات احترازية للمواجهة

بنك القاهرة: اكتشاف مصاب بكورونا فى المقر الرئيسى وإجراءات احترازية للمواجهة

جمارك الإسكندرية أفرجت عن سيارات بـ5 مليارات و174 مليون جنيه في مارس الماضي

جمارك الإسكندرية أفرجت عن سيارات بـ5 مليارات و174 مليون جنيه في مارس الماضي

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 5-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 5-4-2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة