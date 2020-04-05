اليوم السابع
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بوريس جونسون يشكر البريطانيين على القيام بدورهم فى مواجهة فيروس كورونا

الأحد، 05 أبريل 2020 08:06 م
بوريس جونسون يشكر البريطانيين على القيام بدورهم فى مواجهة فيروس كورونا بوريس جونسون
ريهام عبد الله

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وجه بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى، الشكر للمواطنين البريطانيين، الذين يقومون بدورهم فى مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، وهو البقاء فى المنزل، وشجعهم على استمرار مكوثهم فى المنزل لحماية أرواحهم والعاملين فى القطاع لطبى.

وقال جونسون فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "شكرا لكم على القيام بدوركم فى مكافحة والقتال ضد فيروس كورونا المستجد، ابقوا بالمنزل احموا العاكلين بالقطاع الطبى، وحافظوا على الأرواح".

بوريس جونسون
بوريس جونسون

 

وكان رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، قد جدد مطالبته للمواطنين في مدن المملكة المتحدة بالمكوث في منازلهم لعدم تعرضهم لعدوى فيروس كورونا الجديد، وأصبح "جونسون" من أكثر المسئولين في العالم مداومة على مطالبة مواطنيه بالبقاء في المنازل، وغرد عبر حسابه بـ"تويتر"، لرفع الروح المعنوية لشعبه قائلا: "سوف نتغلب على هذا معًا وسنفعل ذلك من خلال البقاء في المنزل لحماية وإنقاذ الأرواح من كورونا.. يمكننا التغلب على هذا معا".

وقال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون: "لقد قامت هذه الدولة بجهد كبير، وتضحية كبيرة، وقدمت أداءً جيدًا للغاية فى تأخير انتشار الفيروس.. ولكن فى هذا الطقس الجيد، من فضلك لا يغريك هذا  على كسر اللوائح.. إننى أحث الجميع على البقاء فى المنزل وحماية مقدمى الخدمات الطبيةNHS وإنقاذ الأرواح"، وذلك فى رسالة نشرها عبر حسابه الرسمى على "تويتر"، من داخل الحجر  الصحى.

وتأتى هذه الرسالة، بعد يوم واحد فقط، من تجديد بوريس جونسون، مطالبته للمواطنين بالبقاء فى المنزل وعدم الخروج فى إجازة نهاية الأسبوع حتى لو كان الطقس جيدا، موجها رسالته للجميع، قائلا: "أنت تنقذ الأرواح بالبقاء فى المنزل".

من ناحية أخرى، شارك رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، فى حملة التصفيق، فى إطار تقديم الدعم لمقدمى الخدمات الطبية، فى بريطانيا، بسبب الجهود الكبيرة التى يبذلونها لاحتواء تفشى فيروس "كورونا"، كما تمت إضاءة المبانى الرئيسية وناطحات السحاب بالعاصمة لندن باللون الأزرق لتحيتهم.

وأكد بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، أنه يمكث فى المنزل، لحماية العاملين فى القطاع الطبى البريطانى، والحفاظ على الأرواح، مطالبا المواطنين باتباع تعليمات الحكومة، وكان قد قال جونسون فى تغريده عبر حسابه الرسمى بتويتر: "أنا أمكث فى المنزل، لحماية العاملين فى القطاع الطبى البريطانى، والحفاظ على الأرواح، لو اتبعنا تعليمات الحكومة، يمكننا التغلب على كورونا معا".


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