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بنى سويف تطالب بالمشاركة في مبادرة تعظيم دور المشروعات المتوسطة

الأحد، 05 أبريل 2020 10:40 م
بنى سويف تطالب بالمشاركة في مبادرة تعظيم دور المشروعات المتوسطة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
بني سويف - أيمن لطفي

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أطلقت محافظة بني سويف مبادرة للمشاركة في إعداد الإستراتيجية المتكاملة للنمو الاقتصادي المحلى بالمحافظة من خلال تعظيم دور المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك برعاية من  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

وأشارت محافظة بني سويف في بيان صحفي مساء اليوم الأحد، إلى أنه ايمانًا بأهمية المساهمة بآراء أبنائها، والتي هي محل تقدير ورعاية، وستشارك في وضع إستراتيجية واقعية وقابلة للتنفيذ تلبي احتياجات المجتمع السويفي، عن طريق ملء استمارة الاستبيان على الصفحة الرسمية للمحافظة، بالإضافة إلى أن استمارة الاستبيان تتضمن عددًا من العناصر الرئيسية وهي "البيانات الأساسية لسهولة التواصل مع المشاركين والمتفاعلين مع المبادرة، وأيضًا وجهة نظر المشاركين عن أهم القطاعات الاقتصادية التي تتميز بها  كل قرية أو مدينة" من 1 إلى 5 حسب الأكثر انتشارًا"، وتحديد أهم الأنشطة والميزة التنافسية ومقترحات  تحسينها وتعظيم سلاسل القيمة المضافة، واقتراح مشروع من وجهة نظرك يتناسب مع الامكانيات والموارد المتاحة - وكذلك فكرة قابلة للتنفيذ، بالإضافة إلى تحديد  أهم المشكلات "من وجهة نظر المشاركين"،والتي إذا تم حلها، يكون الوضع أفضل بالقرية أو المدينة وذلك حسب وجهة نظرك"، وتتيح المحافظة رابط استمارة الاستبيان  عبر https://forms.gle/SJcnCuU8YwuZaCDc9.

يذكر أن محافظ بني سويف  الدكتور محمد هاني  أعلن  أنه يحق لكل العملاء المستفيدين من مبادرة المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" تأجيل السداد المستحق عليهم لمدة 6 أشهر، دون فرض أية عوائد وعمولات تأخير على التأجيل وذلك وفقا لإجراءات البنك المركزي ضمن خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، موضحا  أنه تلقى  خطابا من وزارة التنمية المحلية، يفيد تنفيد البنك المركزي حزمة من الإجراءات الإحترازية والتي تمثلت في تأجيل الإستحقاقات الإئتمانية "جميع المبالغ المستحقة للدفع لكافة التسهيلات الإئتمانية" وترحيلها بداية من صدور التعليمات ولمدة 6 أشهر، لافتا أن ذلك يتيح لكافة العملاء المستفيدين من مبادرة "مشروعك"تأجيل السداد المستحق عليهم لمدة 6 أشهر دون فرض أية عوائد وعمولات تأخير على التأجيل.


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