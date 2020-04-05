اليوم السابع
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المغنية الأمريكية بينك تعلن تعافيها وأبنها من كورونا وتتبرع بمليون دولار

الأحد، 05 أبريل 2020 05:21 م
المغنية الأمريكية بينك تعلن تعافيها وأبنها من كورونا وتتبرع بمليون دولار بينك
رويترز

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قالت المغنية الأمريكية، بينك، اليوم، الأحد، إنها أصيبت قبل أسبوعين، بمرض كورونا ، كوفيد-19 الذي يصيب الجهاز التنفسي ويسببه فيروس كورونا المستجد لكنها تعافت لاحقا.

وكتبت على تطبيق إنستجرام "قبل ثلاثة أسابيع ظهرت علي أنا وابني جيمسون البالغ من العمر ثلاث سنوات أعراض كوفيد-19. لحسن الحظ طبيبنا للرعاية الأولية استطاع أن يجري لنا اختبارات وجاءت إيجابية".

وأضافت في المنشور الذي أذاعته مصحوبا بصورة لها مع ابنها "عائلتي كانت تلازم المنزل وبقينا كذلك طوال الأسبوعين الماضيين اتباعا لتعليمات طبيبنا، قبل أيام قليلة أعدنا إجراء الاختبار وجاءت نتيجته سلبية والحمد لله".

ودعت المغنية إلى توفير الفحوص بشكل أكبر وجعلها مجانية قائلة إنها "مهزلة وإخفاق تام لحكومتنا ألا تتيح الفحوص بشكل أوسع".

وأعلنت بينك التي اشتهرت بأغان منها (وات ابوت أس) و(جيف مي إيه ريزون) و(جاست لايك بيل) تبرعها بمليون دولار يقسم بالتساوي بين صندوق مستشفى جامعة تيمبل للطوارئ في فيلادلفيا وصندوق طوارئ رئيس بلدية مدينة لوس انجليس لمكافحة كوفيد-19.

 

 

 


المغنية الأمريكية بينك

كورونا

فيروس كورونا

التبرع

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