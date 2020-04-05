اليوم السابع
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القومية للزلازل: هزة بمدينة نويبع شرق خليج العقبة بقوة 4.3 ريختر دون خسائر

الأحد، 05 أبريل 2020 11:38 ص
القومية للزلازل: هزة بمدينة نويبع شرق خليج العقبة بقوة 4.3 ريختر دون خسائر ريختر
كتب محمود راغب

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سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل صباح اليوم الأحد، الموافق5/04/2020 هزه أرضيه على بعد 20 كم شرق مدينة نويبع، شرق خليج العقبة.

وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية برئاسة الدكتور جاد القاضى أن الهزة الأرضية كانت بياناتها كالتالى :

كانت بياناتها كالتالي: -

تاريخ الحدوث الأحد الموافق5/04/2020
وقت الحدوث والقوة    07 : 04 :7     صباحا بالتوقيت المحلى   
القوة 4.3 درجة على مقياس ريختر
خط العرض 28.9587°   شمالا
خط الطول 34.8517°    شرقا
العمق: 18 كم

ولم يصل للمعهد إفادة بوقوع أي خسائر او اصابات

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.

والشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.

وعن تصنيف مصر ووضعها عالميا بين المناطق الأكثر عرضة للزلازل، فمصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية، حيث أن هناك 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم ومصر بعيدة عنها، ولكن مصر بقربها من بعض المناطق النشطة زلزاليا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر يجعلنا نتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوى ومرونة المجتمع المصرى حاليا لتلقى الصدمة العامل الحاكم لتقليل الخسائر الناتجة.




 


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