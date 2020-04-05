العاهل الأردنى يجرى اتصالا بطبيب لم يغادر عمله منذ 41 يوما

كتب مصطفى عنبر

أجرى العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني ، اتصالاً مع مدير الطوارئ في مستشفى الأمير حمزة الدكتور عمر العبداللات ، الذي لم يغادر عمله منذ 41 يوماً، وعبر العاهل الأردنى عن تقديره للجهود التي يبذلها العبداللات وزملاؤه في حماية موقع الحجر الصحي ودعم الكوادر الطبية منذ بداية الأزمة.

وأثنى ملك الأردن على الدور الكبير الذي يقع على عاتق الكوادر الطبية في كافة مستشفيات المملكة في ظل الظروف التي تمر بها المملكة جراء أزمة كورونا.

وسجلت وزارة الصحة الأردنية ، أمس السبت ، 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 323 ، وفقا لسكاى نيوز عربية.

وفى وقت سابق قال مدير صحة العقبة بالأردن إبراهيم المعايعة، إن 13 شخصا خرجوا، اليوم السبت، من الحجر الصحى فى العقبة، وأشار مدير صحة العقبة -حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية - إلى أن اثنين فقط من الذين تم إخراجهم من الحجر، من سكان العقبة، وأن الباقين من محافظات أخرى، لافتا إلى أنهم وقعوا على تعهد بالبقاء بالحجر المنزلى لمدة 14 يوما أخرى.

يذكر أن عدد الأشخاص المتواجدين داخل الحجر الصحي في العقبة بلغ 157 شخصا، ووزعت مديرية صحة العقبة 25 طاقما صحيا على المعابر الحدودية، وتعاملت مع البواخر السياحية وطواقمها وتعقيمها، كما تم تجهيز غرف عزل وحجر في مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة.

وكان وزير الإعلام الأردنى أمجد العضايلة، قال إن الأمور تسير بشكل جيد والحالات المصابة بفيروس كورونا في المعدل الطبيعى، مضيفا أن الأردن اتخذ العديد من الإجراءات لمنع هذا الوباء وكان لها أثر لإيجابى.