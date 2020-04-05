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الطالبة المتهمة بقتل شقيقتها خنقا بالشرقية تمثل الجريمة أمام النيابة

الأحد، 05 أبريل 2020 07:34 م
الطالبة المتهمة بقتل شقيقتها خنقا بالشرقية تمثل الجريمة أمام النيابة المجنى عليها
الشرقية- فتحية الديب

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اصطحبت قوات أمن الشرقية، بمركز شرطة الحسينية، اليوم،طالبة الثانوى العام، المتهمة بقتل شقيقتها الصغري، إلى موقع العثور على الجثة، بحضور نيابة الحسينية، برئاسة محمد جاد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار أحمد خفاجى المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

وقامت الطالبة بتمثل الجريمة أمام النيابة العامة، وقالت فى التحقيقات أنه على أثر مشادة كلامية بينها وبين شقتها، الصغرى بسبب خلافات على الأعمال المنزلية ومرورها الفترة الأخيرة بحالة نفسية اثرت عليها وقامت بخنق شقيقتها وتخلصت من جثتها بخزان مياه وإدعت خطفها.

كان اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا أمس بإختفاء الطفلة" بسمة ع ا" 11 سنة بالصف الخامس الإبتدائي، مقيمة قرية سماكين الشرق، دائرة مركز الحسينية.

واليوم تم العثور على جثة الطفلة ملقاه داخل خزان بجوار المنزل، وتوجهت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الحسينية لموقع العثور على الجثة، لكشف ملابسات الحادث وتفاصيله، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الحسينية العام تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3436 لسنة 2020 إدارى مركز شرطة الحسينية لسنة 2020، وألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الحسينية، القبض على المتهمة" ن" 17 سنة طالب بالصف الأول الثانوى العام، وتبين قيامها بإرتكاب الواقعة بخنق شقيقتها على خليفة مشادة بينهما على ترتيب المنزل، وأنتقلت النيابة العامة لموقع العثور على الجثة، وأمرت بإنتداب الطب الشرعى لمعاينة الجثة وأمرت بالتشريح لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 

 

 


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