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الصحة المغربية: 7 وفيات و41 إصابة جديدة بكورونا .. والحصيلة 960 حالة

الأحد، 05 أبريل 2020 11:47 ص
الصحة المغربية: 7 وفيات و41 إصابة جديدة بكورونا .. والحصيلة 960 حالة فيروس كورونا
كتب مصطفى عنبر

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أفادت وزارة الصحة المغربية ، اليوم الأحد ، بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المغرب وصل إلى 960 حالة، إلى حدود الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد، بزيادة 41 حالة.

 

وكان عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كوفيد 19"، عند الساعة التاسعة من مساء أمس السبت، قد حصر في 919 عبر كل جهات المملكة.

 

وارتفع عدد المتعافين من فيروس "كورونا" في المغرب إلى 69، بزيادة 3 بعد إجراء اختبارين اثنين سلبيين، وعدد الوفيات 66 عقب تسجيل 7 وفيات إضافية.

 

ووفق وزارة الصحة المغربية فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 3532 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد.

 

وأهابت وزارة الصحة المغربية بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

 

 


المغرب

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وفيات كورونا

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