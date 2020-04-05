الصحة المغربية تعلن تسجيل 36 حالة جديدة مصابة بكورونا والحصيلة 919 مصابا

كتب: أحمد جمعة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم السبت، عن تسجيل 36 حالة جديدة، بفيروس كورونا المستجد. وكشفت وزارة الصحة المغربية عبر موقعها الرسمى، أن العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، ارتفع إلى 919 حالة إصابة، فيما بلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل سلبى 3402 حالة.

وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن 66 حالة، بينما توفى إلى حدود اللحظة 59 حالة.

ووفقا للمعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة المغربية، تتصدر الدار البيضاء عدد الإصابات بـ 248 حالة بعد تسجيل حالتين جديدتين، تليها منطقة الرباط سلا القنيطرة بـ 171 حالة مؤكدة، ثم تأتى منطقة مراكش آسفى فى المرتبة الثالثة من حيث عدد الإصابات بـ 163 حالة مؤكدة، تليها رابعاً منطقة فاس مكناس بـ 129 حالة.

وتتوزع باقي الحالات على منطقة طنجة تطوان الحسيمة بـ63 حالة، ومنطقة الشرق بـ 54 حالة بعد تسجيل إصابة جديدة مؤكدة، ومنطقة درعة تافيلالت بـ 41 حالة، ومنطقة بني ملال خنيفرة بـ 26 حالة، ومنطقة سوس ماسة بـ 19 حالة، ومنطقة العيون الساقية الحمراء بـ 4 حالات ومنطقة كلميم واد نون بحالة واحدة.

وأهابت وزارة الصحة المغربية بجميع المواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط فى التدابير الاحترازية التى اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.