الصحة الفلسطينية تغلق مستشفى فى طولكرم بعد زيارة أحد المصابين بكورونا لها

وصرحت وزارة الصحة الفلسطينية- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- بأن هذا القرار يأتي بعد زيارة أحد المصابين بفيروس كورونا من جنين للمستشفى وتواجده في عدة أقسام قبل ثبوت إصابته، وفقا لما أعلنه مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة كمال الشخرة.

وقال مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة إن مواطن من قرية برطعة شمال غرب جنين، عانى من مشاكل صحية منذ 10 أيام، وراجع عيادات خاصة، قبل تحويله إلى وزارة الصحة وإخضاعه لفحص الكورونا، حيث تبيّن أنه مصاب بالفيروس.

وأكد أن طواقم وزارة الصحة باشرت بإجراء بحث وبائي كامل للكشف عن كافة المخالطين مع المصاب وأخذ عينات منهم للفحص.